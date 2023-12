La oposición quiere tumbar al Ministro de Salud y radican moción de censura

Aunque estaba cerrando la legislatura con un relativo éxito con la aprobación de la reforma a la salud, este miércoles el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se enteró que las bancadas de la oposición Cambio Radical y Centro Democrático, radicaron una moción de censura en su contra, aduciendo varias razones para eso.

En un comunicado conjunto de los dos partidos críticos al Ejecutivo, destacan en primer lugar lo que consideraron como desafortunadas sus declaraciones sobre las vacunas contra el COVID-19.

Uno de los convocantes, el representante Julio César Triana (Cambio Radical), señaló que “el Ministro de Salud ha incurrido en graves imprecisiones que muestran un sesgo ideológico que determina su gestión, al afirmar que los colombianos fueron factor de experimentación durante el proceso de vacunación contra el COVID-19, lo cual pone en duda la transparencia y la responsabilidad del Estado durante este proceso”.

En la declaración la oposición fundamenta la máxima sanción política que piden se le imponga a Jaramillo porque ha desconocido las funciones de su cargo, lo cual ha generado dos crisis en el sector de la salud, una financiera y otra de desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales.

La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, destacó que “el incremento de la escasez de medicamentos demuestra que las actuaciones del Ministro de Salud no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes”.

Finalmente desde el uribismo se justificó la moción de censura, la cual en criterio del representante Andrés Forero del Centro Democrático, se da porque es “inaceptable que por cuenta de los retrasos en los giros que hace el Gobierno Nacional a las EPS, haya riesgo de que pacientes de enfermedades de alto vayan a tener problemas en su atención”.

Con información de Colprensa