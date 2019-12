Voces a favor

Mónica Morales @MonicaMoralestr: No puedo creer la falta de empatía que hay en Colombia. Enserio el #ParoNacional les está dañando la Navidad? Cuando hay cientos de niños muriendo por desnutrición, regiones que ni tienen agua, gente muriendo por un pésimo servicio de salud. Yo sigo marchando #17DElParoSigue

Alexander López Maya @AlexLopezMaya: ¡Apoyamos el #ParoNacional por su justa causa, Carajo!

En Colombia no hay trabajo, no hay salud, no hay educación y nuestra niñez muere de hambre.

Mafe Carrascal @MafeCarrascal: ¿Alguien acaso cree que esto es justo?¿Es justo tener que empeñar hasta lo que no se tiene para poder estudiar? Este es un país es sumamente injusto y desigual. Mientras la educación y la salud no sean derechos, no hay progreso posible. Hay que seguir luchando #ParoNacional

Andrés Hernández @AndresCamiloHR: Galán era sabio en sus palabras, la lucha por la dignidad del pueblo está en las calles exigiendo a un Gobierno respeto a nuestros derechos. Hoy muchos están a favor de los asesinos de Galan, al dar visto bueno a la mal llamada “Ley Andres Felipe Arias”. ¡El paro debe continuar!

Voces en contra

Cristina Plazas M. @cristinaplazasm: Una de las exigencias que el comité del paro le hace al gobierno es dejar en libertad de manera inmediata a las personas detenidas en los disturbios y los “presos políticos”. Exigen impunidad ! A mi este comité NO me representa.

Daniel Mejia@DanielMejiaL: Delirantes, por decir lo menos, las más de 100 peticiones que ahora hace el comité del paro. Estatizar Ecopetrol, cambiar política de seguridad y defensa nacional, que COL salga de la OCDE, que el gobierno no presente reformas, negociación inmediata con terroristas, etc...

Ricardo Henao @RICHENAO: Un “Comité de Paro” que entre sus más de 100 peticiones exige impunidad para los delincuentes y vándalos, no puede representar a un país trabajador, que quiere aportar para el cambio.

Juan Lozano @JuanLozano_R: Que Comité de Paro pase de 13 a 104 puntos genera confusión sobre prioridades, destinatariosy posibilidades de ejecución. Muchos puntos son razonables. Muchos no. Otros parecen imposibles de cumplir.