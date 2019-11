Las soluciones no son milagrosas: Duque

Aprovechando que estuvo nuevamente reunido con los alcaldes y gobernadores electos en la jornada de inducción que hace la Esap, el presidente Iván Duque Márquez, se volvió a referir a las revueltas sociales que han ocurrido desde el jueves pasado cuando se dio el paro nacional y que se ha mantenido hasta hoy con protestas.

En tal sentido, el mandatario expresó que: “la impaciencia ciudadana es grande, el reclamo ciudadano es grande, y por eso a nosotros nos corresponde interpretar ese sentimiento y materializar resultados, pero también es muy importante entender que los gobiernos no pueden ni ser promeseros, ni los gobiernos tienen varitas mágicas con las que se producen soluciones milagrosas e inmediatas”.

Duque destacó además que los mandatarios deben hacer velar su compromiso con el voto programático, lo que lleva a cumplir al elector. “El reto de nuestra sociedad y de ser gobernantes implica entender que el mandato con el que ustedes fueron elegidos es vital, porque ese mandato es el que llevó a las personas a las urnas y quienes fueron a las urnas deben ser siempre los que legitiman la validez de sus ideas”, dijo.

Y nuevamente volvió a expresar que las soluciones no deben ser sacadas a las carreras y sin ser debatidas. “Ese mandato no está abierto ni a la presión ni al chantaje de llevarlo a la transformación inmediata por expresiones de coyuntura, sino tener la capacidad de mantener ese voto programático que es central en nuestra democracia”, expresó.

Para el presidente de la República, de ser así se le permitirá llegar a los ciudadanos todos los días y “hacer lo que se debe para el cumplimiento de las metas de gobierno”.

Y respecto a los temas que considera que son vitales para trabajar sobre ellos, mencionó el referente a la educación. “La educación es el anhelo más grande de una sociedad, porque es el que conecta el anhelo de las oportunidades con las posibilidades reales de tener los instrumentos para construir un proyecto de vida. Esa gran apuesta por la educación no tiene color político, no es ideológico, la educación no la podemos dejar en un debate de izquierda o de derecha, la educación es un principio que todos debemos abrazar por el bien y por el futuro de nuestro país”, manifestó.