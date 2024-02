“Lo empujaban para que no pudiera avanzar”, funcionaria de Palacio de Justicia revela que magistrado fue golpeado en medio de manifestaciones

En la mañana de este lunes, 12 de febrero, Carolina Calixto, quien es abogada y trabaja junto al magistrado Aurelio Rodríguez, contó en Blu Radio que en medio de las manifestaciones del pasado viernes, el togado fue agredido a las afueras del Palacio de Justicia.

"El doctor dijo: 'Ya, Carolina, váyase porque esto está como complicado’. Yo le dije al doctor: ‘Está complicado porque no nos dejan salir del palacio. Habían enviado algunos videos y pues, efectivamente, no dejaban entrar ni salir a nadie del palacio. Después, una compañera de otra dependencia nos dijo que nos iban a ayudar a salir por otra parte, no por las puertas normales del ingreso de funcionarios y del parqueadero que queda en la en la calle 12, sino por otro", sostuvo la abogada, haciendo referencia a que pudieron salir por una obra al lado de la Corte Suprema.

Además: "Pusieron en riesgo la vida de los magistrados": presidente de la Corte repudia manifestaciones violentas

En medio de su intervención en la emisora nacional señaló que cuando iban saliendo algunos manifestantes identificaron al magistrado y empezaron a agredirlo física y verbalmente.

"Nos rodearon y con muchas groserías y con muchos improperios en contra del doctor, lo identificaron y entonces se nos fueron encima (...) Yo en ese momento me le acerqué a él y traté como de abrazarlo, como de cogerlo de gancho. Fue cuando se le fueron encima, unas señoras como con unos carteles. Otro señor, yo recuerdo, que lanzó un puntapié. Yo me metía y para tratar de evitarlo", afirmó la abogada en Blu Radio.