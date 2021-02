Desde vacunas de ARN mensajero, hasta vacunas de virus inactivado; otras que requieren de temperaturas de -70 grados y otras que necesitarán una temperatura convencional de entre dos y ocho grados: así son las vacunas contra el covid-19 que Colombia compró como parte de un portafolio diversificado para adelantar su plan de vacunación contra el virus.

Con un total de cinco vacunas diferentes: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Sinovac, el Gobierno Nacional espera cubrir a 35.250.000 millones de colombianos, con un total de 61.500.000 dosis.

Además de cubrir el 70% de su población objeto de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño frente al coronavirus, el objetivo de comprar distintos tipos de vacunas fue reducir riesgos de contratiempos por el acaparamiento de vacunas de una sola casa productora y tener biológicos que se ajusten a las condiciones de todo el país, teniendo en cuenta que no en todas las ciudades será sencillo llevar una vacuna que requiere de -70 grados centígrados.

“La razón por la cual le apostamos a un portafolio diverso de vacunas es para tener la posibilidad de que si nos falla una tengamos otra y podamos de esa manera solucionar parte del problema. Así estamos tratando de reducir el riesgo”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Así son las vacunas que compró Colombia, desde el tipo de tecnología que utilizan hasta los detalles de seguridad y eficacia que se han entregado por parte de cada una de las casas farmacéuticas.

VACUNA DE PFIZER

La vacuna de Pfizer y BioNtech, de la que Colombia compró diez millones de dosis, que cubrirán a cinco millones de personas, se compone de dos dosis suministradas con 21 días de diferencia. En cada dosis, se aplicarán 0,3 mililitros del biológico contra el covid-19.

No se recomienda su aplicación para menores de 16 años y mujeres embarazadas por falta de datos y estudios de la eficacia de esta vacuna en estos grupos poblacionales.

La vacuna de Pfizer funciona con una nueva tecnología de ARN mensajero. Según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia del Departamento de Salud de los Estados Unidos, estas vacunas, en lugar de inyectar el virus inactivo, como ocurre con otras, envían las instrucciones a las células para que produzcan una proteína, o una parte de la proteína del covid-19.

Una vez el sistema inmune reconoce que hay un cuerpo extraño, como lo es la proteína del virus, el cuerpo comienza a producir la respuesta inmune y los anticuerpos necesarios para protegerse frente al covid-19. La vacuna, entonces, es una instrucción al cuerpo, en forma de ARN mensajero, para que este produzca una parte de la proteína del virus y posteriormente responda para protegerse frente a esta.

Esta vacuna necesita además una congelación a una temperatura entre -80 y -65 grados centígrados, temperatura a la que puede sobrevivir seis meses. Sobrevive solo cinco días a una temperatura convencional de entre dos y ocho grados centígrados.

Los datos de seguridad y eficacia de esta vacuna ya fueron publicados en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos. De hecho, la vacuna ya cuenta con la autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la OMS.

Los ensayos de la vacuna se realizaron en EE. UU., Alemania, Turquía, Sudáfrica, Brasil y Argentina. En el ensayo participaron 43.448 personas, de las cuales 21.720 recibieron las dos dosis de la vacuna de Pfizer, mientras que 21.728 recibieron placebo.

Los estudios mostraron una eficacia de la vacuna del 95% para prevenir el covid-19. Entre el grupo de estudio de más de 20.000 personas, hubo solo nueve casos de covid al menos siete días después de la aplicación de la segunda dosis. En el placebo se reportaron 169 casos de covid-19.

Respecto a las condiciones de bioseguridad, la farmacéutica indicó que la reacción más común fue el dolor local en el lugar de la inyección. Otras reacciones fueron fatiga, cefalea, dolor muscular, escalofríos, dolor articular, fiebre, inflamación en el lugar de la inyección, enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas, malestar general y linfadenopatía. Los síntomas, según los expertos, corresponden a las reacciones naturales del cuerpo cuando produce una respuesta inmune.

Según se informó esta semana, la vacuna de Pfizer ha tenido una efectividad del 92% en la población de Israel que ya ha recibido la vacuna. Solo 31 de los 163.000 israelíes vacunados por el Maccabi Healthcare Services contrajeron el coronavirus en los primeros diez días tras las dos dosis de la vacuna.

VACUNA DE ASTRAZENECA

Colombia compró diez millones de dosis para cinco millones de ciudadanos de la vacuna desarrollada por Oxford y Astrazeneca. Este biológico, a diferencia del de Pfizer utiliza una tecnología de vector viral recombinante. La vacuna está hecha a base de un virus de resfriado de los chimpancés, que fue genéticamente modificada para producir la proteína del coronavirus y activar la respuesta inmune del cuerpo.

En los ensayos de la vacuna participaron mayores de 18 años en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. En el estudio se reclutaron y vacunaron 23.848 participantes: 1.077 en Reino Unido, 10.673 en la parte dos del estudio en Reino Unido, 1.002 en Brasil y 2.096 en Sudáfrica. En el estudio, una parte recibió dos dosis estándar, mientras que un subconjunto recibió media dosis como primera dosis y una dosis estándar en la segunda.

Según la revisión realizada por pares y publicada en la revista The Lancet, “en los participantes que recibieron dos dosis estándar, la eficacia de la vacuna fue de 62,1%, y en los participantes que recibieron una dosis baja seguida de una dosis estándar, la eficacia fue del 90%. La eficacia general de la vacuna en ambos grupos fue del 70,4%”.

Según los resultados, hubo 30 casos de covid sintomático en el grupo de pacientes que recibieron la vacuna y 101 en el grupo del placebo. Además, hubo diez casos de hospitalización por covid, ninguno de ellos en el grupo de personas que recibió la vacuna.

En cuanto a la seguridad, The Lancet indicó que hubo 175 eventos adversos: 84 en el grupo de la vacuna y 91 en el grupo del placebo. En tres de estos casos se consideró que probablemente estaban relacionados con la vacuna experimental: los casos fueron de anemia hemolítica, mielitis transversa y fiebre alta.

Los efectos secundarios más comunes son además dolor y sensibilidad en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, sensación general de malestar, escalofríos, fiebre, dolor en las articulaciones y náuseas.

La vacuna de Oxford y AstraZeneca, que se aplica en dos dosis con un espacio de entre 4 y 12 semanas entre dosis y que necesita una temperatura de refrigeración convencional de entre dos y ocho grados centígrados, ya fue aprobada en Reino Unido, al igual que por la EMA en la Unión Europea para mayores de 18 años.

Sin embargo, en Europa se vive una discusión sobre las edades para la que debe autorizarse el uso de la vacuna. Según autoridades alemanas, la vacuna no debería ser administrada a mayores de 65 años por falta de datos suficientes sobre la eficacia de la misma en dicho grupo poblacional. Italia, Suecia y Francia tampoco recomiendan aplicar la vacuna a mayores de 65 años.

De hecho, según indican los resultados del biológico, solo el 12,2% de las personas incluidas en el análisis de datos de seguridad y eficacia son personas de 56 años o más, ya que fueron reclutados poco más tarde en el ensayo clínico.

VACUNA DE JANSSEN

La vacuna de Janssen, de la que Colombia compró nueve millones, es de única dosis, por lo que cubrirá a nueve millones de personas en el país. Este biológico, que puede almacenarse a una temperatura de entre dos y ocho grados, utiliza una tecnología de adenovirus recombinante.

El biológico de Janssen, farmacéutica de Johnson & Johnson, utiliza una versión modificada del adenovirus 26, causante del resfriado común, para producir un trozo de la proteína del covid-19, que induce la respuesta inmune del cuerpo.

Johnson & Johnson publicó el viernes los resultados de la fase tres de pruebas, aunque aún deben ser revisados por pares y publicados por una revista científica.

El estudio de Johnson incluyó a 43.783 participantes en distintos países: 44% de los participantes se ubican en Estados Unidos (19.302 participantes), 41% en América Central y del Sur: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (17.905 participantes) y el 15% en Sudáfrica (6.576 participantes).

La vacuna tuvo una eficacia del 66% para prevenir la infección por covid-19 28 días después de la vacunación, y una eficacia del 85% para prevenir la aparición de formas graves del covid-19 28 días después de la vacunación.

La eficacia presentó variaciones: En Estados Unidos, la eficacia de la vacuna fue del 72%, en América Latina del 66%, mientras que en Sudáfrica la eficacia fue del 57%.

Según la compañía, la vacuna fue bien tolerada y los eventos adversos fueron mayores en el grupo del placebo. Las tasas de fiebre en general fueron del 9% y del 0,2% en fiebre de grado tres. No hubo casos de anafilaxia, es decir, de reacción alérgica aguda.

Ahora, según informó la compañía, solicitarán la autorización de uso de emergencia a la FDA a comienzos de este mes de febrero.

VACUNA DE MODERNA

La vacuna de Moderna fue una de las más recientes compras cerradas por el Gobierno Nacional. De este biológico, el país adquirió diez millones de dosis para cinco millones de colombianos.

La de Moderna es una vacuna de ARN mensajero, al igual que la de Pfizer, que también requiere de dos dosis de aplicación con un tiempo de 28 días entre cada una. Cada dosis es de 0,5 mililitros aplicable por vía intramuscular.

Esta vacuna puede conservarse a una temperatura de -20 grados por un periodo de seis meses y a una temperatura de entre dos y ocho grados durante 30 días.

El biológico, que ya cuenta con la aprobación de la FDA y de la EMA, fue probado en 30.420 voluntarios mayores de 18 años en 99 centros de Estados Unidos, en los que la mitad recibió la vacuna y la otra mitad, un placebo.

De acuerdo con los datos publicados en la revista The New England Journal of Medicine, la vacuna tuvo una eficacia del 94,1% para prevenir la enfermedad por covid-19, incluida su manifestación grave. En el grupo del placebo hubo 185 casos de covid-19 y solo 11 en el grupo de la vacuna. No se reportaron casos graves de covid en el grupo que recibió el biológico.

Además, en términos de seguridad, solo se identificaron reacciones transitorias locales. El principal evento fue dolor después de la inyección, de nivel uno o dos de gravedad y de duración de 2,6 a 3,2 días después de cada dosis de la vacuna. Las reacciones más comunes fueron enrojecimiento, endurecimiento del tejido o dolor al palpar. Además, en el grupo de vacuna los eventos más comunes fueron fatiga (1,5%) y dolor de cabeza (1,4%).

VACUNA DE SINOVAC

Colombia recibirá 2.5 millones de dosis de la vacuna china Sinovac, que servirán para inmunizar a 1.250.000 personas en el país. Esta vacuna de virus inactivado requiere de dos dosis con 28 días de diferencia. En cada dosis se aplican 0,5 mililitros del biológico contra el covid-19.

Además, la vacuna también se puede almacenar a una temperatura de entre dos y ocho grados centígrados.

Los datos de eficiencia de la fase tres, que se llevó a cabo en Brasil, Chile, Indonesia y Turquía, todavía no se conocen formalmente. Los resultados publicados en la revista The Lancet corresponden a los estudios de fase uno y dos en la que participaron alrededor de 743 personas.

En la fase tres, según han indicado Turquía e Indonesia, la vacuna mostró una eficacia del 91,25% y del 65,3%, respectivamente. Pero en Brasil, que había reportado inicialmente una eficacia del 78%, hace unos días los investigadores afirmaron que la eficacia general sería del 50,38%.

Sin embargo, el Instituto Butantan, que adelanta los estudios en Brasil, también informó que la vacuna tuvo una eficacia del 78% para prevención de casos leves y del 100% para casos moderados o severos del virus.