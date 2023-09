¿Miembros del Pacto Histórico viajaron en avionetas de un piloto que se entregó ante Estados Unidos por narcotráfico?

Carlos Eduardo Restrepo Osorio se entregó, de forma voluntaria, ante las autoridades de Estados Unidos para responder por el delito de narcotráfico que él mismo ha aceptado. Sus delitos se habrían dado a través de la Empresa Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi SAS, con el envío de cocaína a Estados Unidos por Honduras.

El Tiempo logró establecer que el próximo 17 de septiembre será la audiencia en la Corte Media de Florida, división de Tampa, y según abogados penalistas, podría ser condenado a una pena de hasta 11 años de cárcel efectiva.

Su caso toma relevancia en Colombia toda vez que la empresa, Said SAS, a la cual él representa, tuvo contratos con el Pacto Histórico durante la campaña al Congreso, tal y como se reportó ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Los reportes que reveló El Tiempo dan cuenta que al menos 20 militantes de esta colectividad recibieron beneficios en viajes de esta cuestionada empresa. Los aportes van desde los $60 millones hasta los $728 mil.

La lista de congresistas que habría recibido estos beneficios está conformada por senadores como Iván Cepeda, María José Pizarro, Piedad Córdoba entre otros.

Varios de estos políticos pidieron que el entonces jefe de debate Legislativo, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, saliera al paso de los cuestionamientos y revelara qué fue lo que sucedió con esta empresa que hoy tiene a un colombiano a pocos días de declarar ante las autoridades de Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

"Jamás en mi vida, en el ejercicio político o en mis campañas a Senado o Cámara contratado servicio de aeronave perteneciente a un particular", afirmó la senadora María José Pizarro.

Por su parte, el también senador Iván Cepeda aseguró que no ha recibido beneficios o servicios aéreos. "Nunca en mi vida política ni en campaña he usado servicio de aeronave perteneciente a un particular", escribió el senador en sus redes sociales.