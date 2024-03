MinInterior defiende la constituyente de Petro, pero insiste en debatir las reformas

Luego de su prolongado silencio sobre la necesidad de una asamblea nacional constituyente para lograr las reformas sociales y la paz como lo viene anunciando desde el viernes el presidente Gustavo Petro, este lunes el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, defendió la necesidad de recurrir a ese mecanismo de participación popular.

Al hablar ante el Senado y por más de 20 minutos, el ministro dijo en primer término que “el señor presidente hable de asamblea constituyente no es una amenaza” y resaltó que lo hizo porque siente que su sistema de gobierno está bloqueado debido a la gran polarización que se vive en el país.

“No tendré la arrogancia de decir que la única reforma posible es la que presentó el gobierno, pero lo que si es evidente es que los colombianos sienten que si se necesitan unas reformas”, manifestó Velasco al insistir en las reformas a la salud, pensional e incluso la laboral.

Explicó que el presidente se comprometió con unas reformas, “pero al ver dificultades en su aprobación, en el régimen presidencial es lógico que se pueda dar eso... si existe un bloqueo, dice la constitución, el presidente puede acudir al constituyente primario y es la única vez que se ha hecho, el expresidente Uribe queriendo hacer unas reformas presentó un referendo a lis ciudadanos y no lo acompañaron”.

“La propuesta de una asamblea nacional constituyente no es una amenaza, es una propuesta. Y es una propuesta que tiene que pasar por el propio Congreso y luego tiene que ir al constituyente primario para que con una mayoría calificada la apruebe o no. ¿Es la más conveniente o no?, es la pregunta. El sistema político no está bloqueado, creo que aún en este congreso aún hay espacio para hacer un acuerdo político nacional, nos ha faltado un poco hablar más, no podemos satanizar ninguna de las propuestas”, señaló el ministro en la plenaria.

Por último el ministro negó, como lo expresó el presidente del Senado, de un posible ruido de sables, esto al querer manipular a la fuerza pública.

“Escuché aquí hablar de ruido de sables, nadie está en eso, este país no acepta eso, si puede haber uno que otro loquito con ganas de volverse famoso sacando algunos videos hablando de eso, este país a diferencia de otros sabe que la única para resolver estos temas es con el debate, el presidente no está en el tema de la reelección. Señores yo soy de los que creo que aún hay puertas abiertas. Las puertas no están cerradas ahí están los proyectos, se pueden debatir, se puede mejorar, incluso, lo voy a confesar y voy a tener problemas por esto, algunos de esos proyectos están demasiados largos, demasiados farragosos, creo que podemos debatir lo central de las tres reformas”.