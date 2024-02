"Nadie está en la tarea de derrocar al gobierno": De la Calle a la OEA

Para de la Calle, se trató de expresiones "no solo absolutamente inaceptables, sino ajenas por completo de la realidad de nuestro país", que le provocaron "una mezcla de sorpresa, estupor y disgusto", dado que fueron realizadas "sin una mínima verificación" y con "desusada osadía".

"Difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana", remarcó el exjefe negociador del Estado con las extintas FARC y añadió que "es claro" que la Secretaría General de la OEA "optó por la vía fácil", la de "divulgar la tesis que ha sostenido el gobierno de Colombia" sin mayor contrastación."

Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las fuerzas armadas ni las iglesias ni la academia ni las organizaciones de la sociedad civil", argumentó de la Calle.

"Usted tenía la mínima obligación de escuchar otras fuentes para no caer en este lamentable desacierto. Colombia padece mil dolencias y está afectada por serias deficiencias. Pero no ha sido ni será un país de golpistas. Lo invito no solo a mirar la realidad actual, sino a repasar la historia de Colombia", reprochó el congresista.

Los reparos del exvicepresidente se sumaron a los del defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien se apartó de las posturas del secretario Almagro e instó a la OEA a apoyar a la justicia colombiana.

"Lo que está en riesgo no es el gobierno del presidente Petro, lo que está en riesgo es la independencia y autonomía de la justicia", señaló el Defensor.

Las manifestaciones comenzaron luego de un llamado del presidente Petro y de Fecode, el sindicato de maestros, en respuesta a lo que el mandatario calificó de "ruptura institucional".

Las protestas se tornaron violentas luego de que la Corte Suprema no eligiera a la fiscal general de la terna enviada por Petro, conformada por Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo Garzón.