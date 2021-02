$!No crea en mitos y vacúnese contra la COVID-19

Mitos sobre las vacunas

1. ¿Es verdad que la vacuna cambia el ADN e incorpora un chip para controlar a los humanos?

Las vacunas son seguras y efectivas. No incorporan chips de rastreo. No cambia el ADN. No son más peligrosas que el virus.

2 . ¿Cuándo me vacune puedo dejar de usar el tapabocas?

No. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado de manos debe seguirse implementando.

3. ¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna?

Puede presentar síntomas leves como enrojecimiento o dolor en el área de inyección, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, en articulaciones o muscular, fatiga, resfriado o inflamación de los ganglios.

4. ¿Con la vacuna me inyectan el virus?

Algunas vacunas contienen virus inactivos que ya no son infecciosos. Otras pueden contener una partícula diseñada para asemejarse al virus, para que el sistema inmunológico lo identifique y desarrolle las defensas necesarias para combatirlo.

5. ¿Es obligatorio vacunarse?

No es obligatorio vacunarse, existe un principio llamado ‘dignidad humana’ con el que las personas se pueden negar a realizar un procedimiento médico. En este sentido, no será obligatoria la aplicación de la vacuna en el país y cada persona tendrá la potestad de decidir si aplicársela o no.

6. ¿Las personas que ya tuvieron COVID-19 deben vacunarse?

En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo estará protegida contra el COVID-19; esto se llama inmunidad natural. La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra la COVID-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor esto. El CDC no puede opinar acerca de si las personas que tuvieron COVID-19 deberían vacunarse contra el COVID-19, no obstante, considera que este grupo de personas no debe ser prioritario.

¿Duque debería ser el primero en vacunarse?

Colprensa

Al confirmar que la vacunación masiva empezará el próximo 20 de febrero, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que su consejo para el presidente Iván Duque es que sea uno de los primeros en vacunarse para trasmitir confianza a la ciudadanía alrededor de las vacunas.

En la primera fase, de acuerdo a lo planteado por el Gobierno, se pretende inmunizar al personal de la salud de primera línea y a los mayores de 80 años, sin embargo, Duque tampoco ha cerrado la puerta a la posibilidad de vacunarse en esta etapa, así no haga parte de ninguna de los grupos. Ha dicho que esperaría su turno por edad, pero que, si los expertos le sugieren que lo haga antes para darle seguridad a la ciudadanía, contemplará la sugerencia.

Para el experto en comunicación política, Carlos Andrés Arias Orjuela, sería un grave error que el presidente fuese el primero en aplicarse la vacuna. Dice que más bien sería un gran mensaje simbólico que el mandatario acompañara la primera jornada de inmunización, donde estén las personas más vulnerables, como el personal médico y las personas de la tercera edad.

“Una de las cosas que más se le ha criticado al presidente es su falta de empatía con los grupos vulnerables, en este caso, los protagonistas son los grupos de mayor riesgo y el personal médico que está salvando las vidas y los profesores debido a que una de las grandes preocupaciones de la sociedad es la educación”, agrega el experto.

¿Cómo se preparan las EPS?

Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Integral, Acemi, que agremia las 10 principales EPS del país, explica que desde que se expidió el decreto 109, ya se tienen todos los actores del sistema sobre los pasos, los roles para este gran proyecto nacional que es el de vacunación.

Según Moreno, el Ministerio de Salud tiene unas bases de datos integradas desde diversas fuentes sobre los afiliados al sistema de salud, y con base en esas listas se establecieron unas priorizaciones. Esos nombres serán publicados en el portal “Mi Vacuna” y allí es donde los colombianos pueden consultar el turno que les corresponde.

Entonces, explica el presidente de Acemi, si una persona considera que debe estar en uno de los primeros grupos de los priorizados, pueden postular el nombre a la EPS para que verifique si realmente padece una de las comorbilidades, y de allí la importancia de tener los datos actualizados.

A su vez, serán las EPS las encargadas de pasar las listas a las IPS con las que normalmente tiene la red de prestadores de servicios médicos. Ellos serán los encargados de vacunar.

Recuerda Morales que la encargada de agendar la cita es la clínica o el hospital o el centro de salud y no es ni la EPS, ni el Ministerio de Salud. La secretaría de Salud lo hará en los casos de las personas que no tienen una EPS que son menos del 3% de la población.