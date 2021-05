La orden se dio específicamente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, luego de que esta negara el acceso a la información relacionada con la compra de vacunas contra el COVID-19.

Según la UNGRD, esta se encuentra reservada por ser un "asunto diplomático y de negociaciones, así como de salud pública".

En un comunicado de prensa emitido por el presidente del Tribunal, Luis Ortegón, se argumentaron cuatro puntos:

En el primero afirman que esto tiene que ver con los derechos humanos protegidos en el bloque de constitucionalidad frente al acceso a la información, libertad de pensamiento y opinión, y la participación y poder público en la sociedad democrática.

Lea también: Corte Constitucional reactiva las 16 curules de paz

Por otro lado, que esta reserva ya no aplica pues el tiempo de negociación ya culminó y los contratos habían sido suscritos con las farmacéuticas, y que los contratos no tenían información sensible ni de propiedad intelectual que pueda poner en peligro la salud pública o se puedan conocer secretos industriales.

Y por último, que estas cláusulas contractuales que establecen una confidencialidad de este tipo, son inaplicables en países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho.