El presidente Gustavo Petro volvió a atacar a su homólogo de El Salvador Nayib Bukele. Una vez más, el mandatario colombiano criticó la política carcelaria implementada por el salvadoreño para frenar los índices de violencia en su país, citando el informe de un medio de comunicación en el que se expone cómo el gobierno de la nación centroamericana maquilló cifras de homicidios, para justificar el régimen de excepción que cumplió un año la semana pasada.

“Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano”, escribió Petro en su cuenta de Twitter. El mandatario colombiano ya había criticado antes la política carcelaria de Bukele calificándola de “dantesca”.

Petro añadió en su más reciente publicación dirigida a Bukele que “en mi opinión el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad, es la radicalización del proyecto democrático. Más democracia, no menos democracia”.

La publicación de este domingo no tuvo respuesta del presidente salvadoreño, pero diputados de la nación centroamericana salieron en defensa de la política que tiene tras las rejas a cientos de integrantes de las pandillas que sembraban terror en ese país.

“En mi opinión usted no debería de estar comentando sobre una realidad que no conoce. Seguir atacando a Nayib Bukele no lo perderá en el líder que frustradamente aspira ser, ni le dará la popularidad que busca”, escribió la diputada salvadoreña Alexia Rivas.

“Imagino que en este mes redujo los homicidios en Colombia. ¡Felicidades! Imagino que ya no hubo masacres ni renuncias de policías. ¡Felicidades! ¿Cómo vamos con el caso de su hijo? ¿Viviendo sabroso? ¡Felicidades! Nosotros ayer, otro día sin homicidios”, escribió, por su parte, el diputado William Soriano.

“La desaprobación de su gestión por parte de su propio pueblo Colombiano es evidente, por ello recurre al ataque a otro país, debería de resolver sus asuntos internos que son severos. La obsesión de Gustavo Petro con el presidente Nayib Bukele es notable y enfermiza”, escribió también el diputado salvadoreño Walter Alemán.

El polémico régimen de excepción de Bukele cumplió un año la semana pasada con un aparente apoyo de los salvadoreños por la disminución en los índices de violencia, y un fuerte rechazo de la comunidad internacional por las graves denuncias de violaciones de derechos humanos que se estarían cometiendo en las prisiones de la nación centroamericana.

Amnistía Internacional (AI) en su informe anual manifestó que este régimen de excepción “conllevó violaciones masivas de derechos humanos”.

“Las autoridades declararon un estado de excepción que conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho, así como el deterioro grave y continuo del acceso a la información pública”, señaló la organización.

La semana pasada, Bukele anunció a través de sus redes sociales una poderosa incautación de cocaína en su país que era transportada por tres colombianos.

El mandatario de El Salvador excluyó que la droga era trasladada en una embarcación semisumergible a unos 963 kilómetros de la bocana El Cordoncillo (centro) “con 3 tripulantes de nacionalidad colombiana”.

“Se estima que contiene aproximadamente 1,2 toneladas de cocaína, valoradas en unos 30 millones de dólares”, agregó en Twitter y señaló que “esta se convierte en la incautación de droga más lejana de la costa en la historia de El Salvador”. En el mensaje, el presidente dijo a su homólogo Gustavo Petro, quien horas después y sin responder directamente a Bukele, informó que la Armada colombiana había estado en el operativo para interceptar la embarcación con dicho cargamento de droga.