“Piedad Córdoba murió dos veces para mí”: Ingrid Betancourt habló de su relación con la fallecida congresista

Pese a sus diferencias, Betancourt –quien estuvo secuestrada durante más de seis años por parte de la antigua guerrilla de las Farc–, elevó un mensaje de solidaridad a los familiares de la política de izquierda, quien falleció el pasado sábado en Medellín debido a un infarto.

“Deja una huella fuerte. Creo que este es un momento para hacer una expresión de solidaridad, sobre todo con sus hijos y su hermano que está extraditado, porque, independiente de las opiniones, eso no quiere decir que no entendamos el dolor de los demás y no sintamos el golpe de la partida súbita de Piedad Córdoba”, declaró Betancourt en diálogo con la emisora Blu Radio.

En esa línea, destacó que coincidieron en el Congreso y que fue una de las primeras en rechazar el secuestro de Córdoba a manos del excomandante paramilitar Carlos Castaño: “Voy a defender a Piedad y a pedir que la liberen y a decir que era una persona importante y que yo siento que es esencial y que es injusto y que, además, es un error político secuestrarla (...) cuando a mí me secuestran siempre tuve como la esperanza de que Piedad abogara por mí, por cercanía con las Farc y la amistad que habíamos tenido”.

Sin embargo, reclamó que Córdoba fuera reseñada como alias Teodora Bolívar en los computadores del fallecido líder guerrillero Raúl Reyes. En esa línea, aseguró que la fallecida congresista supuestamente utilizó su rol como negociadora de paz e intermediaria con las Farc para la liberación de secuestrados “para su beneficio propio”.

Frente a ello, Betancourt lamentó la aparente instrumentalización de su madre, Yolanda Pulecio, por parte de Córdoba, debido a la relación cercana entre ambas en pro de la liberación de secuestrados.

“Cuando a mí me liberan lo que yo sé es que Piedad ha estado muy cerca a mi mamá, que la ha apoyado y que ha sido como una un apoyo psicológico para ella. Han recorrido medio mundo juntas pidiendo la liberación de los secuestrados, en particular (...) yo descubro algo que para mí fue muy, muy duro. Cómo entender que la cercanía que ella había tenido con mi mamá era una manera de servir unos propósitos: utilizar la negociación de los secuestrados con las Farc para su beneficio propio”, alegó.

Por ello, aseguró que Piedad Córdoba “murió dos veces” para ella: “Murió la piedad que yo de alguna manera apreciaba, que yo había defendido, que había sido cercana a mi mamá. Esa Piedad murió. Y ahora muere ella. La hemos enterrado dos veces”.