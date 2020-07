Un nuevo capítulo tuvo el 'agarrón' político en que se encuentran el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el tema de la entrega de los ventiladores para poder usarlos en las UCI baja el nivel de ocupación de las camas para los contagiados del Coronavirus en la ciudad.

En video, López sostuvo que “de los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si nos los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%”.

Lea también: En 160 vuelos humanitarios han sido repatriados 23 mil colombianos.

Ante esa afirmación el gobierno nacional se pronunció por intermedio del gerente del Covid, Luis Guillermo Plata, quien sostuvo que esos equipos llegaron desajustados al país, por lo que se debe proceder a acoplarlos.

“Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados”, sostuvo Plata.

En la mañana del miércoles, muy temprano, la alcalde López escribió en su cuenta que “hoy seguiremos trabajando con el equipo del gobierno nacional y los proveedores de ventiladores para ver si se puede superar el problema del software o si se cambian por alguna de las marcas que no han presentado ninguna dificultad. Seguimos todos trabajando para salvar vidas”.