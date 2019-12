ENFOQUE DE GÉNERO EN ACUERDOS DE PAZ, ¿CÓMO VA?

Han pasado tres años desde la implementacíón del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, y el 42% de los compromisos pactados sobre equidad de género no han iniciado.

Según la cifra revelada por el Instituto Kroc, ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, en un segundo informe sobre el seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, en el que se asumen que son 130 medidas relacionadas con equidad de género.

En el estudio se comparan los niveles generales de implementación del Acuerdo con los de enfoque de género, y una de las conclusiones es que aún persiste una brecha entre ambos, con mayor rezago en las medidas para la igualdad de género.

“Hay un porcentaje más alto de compromisos con enfoque de género que no han comenzado. Con corte a agosto de 2019, el 42% no han sido iniciados, mientras que en la implementación general no han iniciado el 27%, una diferencia del 15%”, señala la publicación.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, cree que todavía falta mucho recorrido, “porque aunque el Acuerdo de Paz está diseñado para 15 años, ya llevamos tres y creo que hay que acelerar para que el impacto sea más evidente en la vida de las mujeres colombianas y de verdad sí cambien las condiciones”.

Cabe recordar que a raíz del atentado del 17 de enero de 2019 perpetuado por el Eln, en contra la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente Iván Duque levantó la mesa de diálogo con este grupo armado.