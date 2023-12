¿Qué significa que la iglesia católica apruebe la bendición a las parejas del mismo sexo?

El papa Francisco continúa en la apertura de la iglesia católica hacia lo que él denomina periferias sociales, culturales y geográficas. Por ello, este lunes el Vaticano aprobó la bendición para las parejas del mismo sexo, los matrimonios civiles y las uniones de hecho, sin que esto implique la aceptación del matrimonio.

Así lo autoriza y argumenta la declaración llamada “Fiducia supplicans” o "La confianza suplicante", la cual fue elaborada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que tiene como tarea ayudar al papa y a los obispos a proclamar el Evangelio en todo el mundo, defendiendo la doctrina católica romana.

El mencionado documento tiene ocho páginas y aquí le contamos qué permite y qué no, entre otras cosas.

¿Cuál es la importancia de la Fiducia supplicans?

El valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente vinculada a una perspectiva litúrgica, por ello fue catalogado como declaración.

¿Qué significa la bendición?

Que una pareja homosexual o en condición irregular, según la declaración, reciba la bendición significa que no sólo tiene un valor ascendente, sino que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio status, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones, sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo.

No debe confundirse con el matrimonio

La bendición no debe confundirse con el sacramento del matrimonio y tampoco acepta o permite ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión.

“Esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. Ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio”, precisa el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el papa Francisco.

¿Cuándo se puede bendecir?

La bendición, indicó la Santa Sede, sólo puede aplicarse a quienes "no pretenden una legitimación de su propia condición, sino que ruegan que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y en sus relaciones sea enriquecido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo".

Además, puede otorgarse en santuarios, durante peregrinaciones u oraciones grupales entre personas que se hayan congregado en actividades eclesiásticas.

¿Pueden los sacerdotes prohibir la bendición?

No. Los miembros de la iglesia no deben impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición.

Cambio pastoral, no de doctrina

Se trata de una decisión "pastoral", no "doctrinal". Pero, aunque no modifica la doctrina católica sobre la indisolubilidad del matrimonio ni sobre la unión de personas homosexuales, sí favorece una actitud amistosa y acogedora hacia estas personas para no crear discriminaciones injustas con católicos que soliciten bendiciones para su vida.

Como no habrá una fórmula fija para esta bendición, se sugiere que el sacerdote pida para las parejas "la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutua, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad".