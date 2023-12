Video | En cámaras de seguridad quedaron registradas las últimas imágenes de la niña asesinada y desmembrada en Cali

Lea: 'Papi, no me demoro', así fueron los últimos minutos con vida de Michel Dayana González, en Cali

El principal sospechoso es el vigilante del taller

Harold Andrés Echeverry Orozco, como fue identificado el principal sospechoso de este hecho por las autoridades, se encuentra prófugo de la justicia. Con el propósito de hallarlo y capturarlo lo más pronto posible, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

la Secretaría de Seguridad y Justicia de la capital del Valle, informó que Harold Andrés Echeverry Orozco, identificado con cc. 16.463.685 es el vigilante del taller en donde asesinó a la joven y tiene antecedentes de acceso carnal violento en menor de 14 años.

Dicho proceso, que aparece como privado, reposa actualmente en el juzgado 15 civil municipal de Cali.

Datos sobre el crimen

Genaro González, padre de la menor en declaraciones a los medios de comunicación dijo “ese día llegué temprano del trabajo con la idea de compartir con mi pareja y mis hijos”. Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado.

De acuerdo con González “yo coloqué $2.000 en el mesón de la cocina y ella los cogió y me dijo: papá, voy a comprarme unos mecatos y vengo rápido para bañarme y salir con ustedes. De allí mi hija nunca volvió, yo la llamaba y no me contestaba. Después apagaron el celular y yo me estresé, salí a buscarla, la busqué toda la noche, pero no la encontré.

Al ver que su hija, que siempre le contestaba el celular, no lo hizo, don Genaro, lleno de angustia, salió a la calle a preguntarle a los vecinos si habían visto a la menor, mostrándoles fotos de ella. Ninguno de ellos recordaba haberla visto; sin embargo, varios le colaboraron mostrándole grabaciones de cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras del sector, se ve que la menor fue hasta el supermercado, muy cerca de su casa, y salió del mismo rumbo a su casa, pero en un momento se pierde el registro y jamás pasó por las cámaras que mostraban su vivienda, al parecer habría ingresado al taller donde fue asesinada.

Tras el crimen, Genaro González, padre de la víctima, entre lágrimas y en medio de su dolor contó cómo inició esta pesadilla para su familia. Recordó a su pequeña hija como una niña valiente y sonriente.

"Es un momento muy duro para nuestra familia, se va un ser que apenas estaba comenzando a vivir, a organizar sus ideas, con muchos proyectos. Era una niña alegre, sonriente, conocida como risitas; era muy tierna. No sé por qué un animal le hizo esto", dijo a Caracol Radio, el padre de la menor de edad.

Siga leyendo: Antes de descubrir el cuerpo, el padre de Michel Dayana habló dos veces con el cruel asesino