En declaración a los medios de comunicación, el presidente Iván Duque señaló que se extendió la invitación al Comité de Paro, y "ya avanzamos en diálogos con diferentes sectores sociales, políticos y judiciales. Debemos entender que este es el momento para salir unidos y fortalecidos como sociedad".

Agregó que "en esta coyuntura que vive el país tenemos que ser todos capaces de construir soluciones. Hay muchos espacios para la convergencia en atender a los más vulnerables".

Resaltó que en medio de los diálogos han abordado temas relacionados con la matricula cero, el ingreso solidario, la renta básica de emergencia para la ciudadanía, entre otros.

Fue enfático en que existe apertura a conversar, a dialogar y a construir entre todos, pero que no se justifican los bloqueos.

"Como país debemos hacer una reflexión, y es que no hay justificación para que haya bloqueos que no dejan llegar alimentos a las familias, oxígeno a pacientes y vacunas. No a los bloqueos, son una violación de los derechos ciudadanos. Todos tenemos que levantar nuestra voz y decir si a la conversación pero no a los bloqueos, no son pacíficos, le están alterando los derechos a otras personas", dijo.

Mencionó además que "hoy lo que Colombia necesita es volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades. Este es un año donde necesitamos que el país salga adelante", finalizó.