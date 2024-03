¿Y los ministros? Silencio en el gabinete presidencial ante la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

La mayoría del gabinete y la bancada de Gobierno no han salido a defender la propuesta del presidenhte Gustavo Petro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿La idea no ha calado? ⤵️ #Política https://t.co/rrt9h8bUAf

¿Por qué la falta de apoyo?

Esa misma sensación, según Cuervo, tendrían otros funcionarios del gabinete: “Lo que advierten es que es un anuncio específicamente del presidente y de su estilo discursivo que seguramente no debió ser consultada con sus ministros y están a la expectativa de que la idea madure más para ver cómo intervenir si es que así lo consideran”.

¿Una cortina de humo?

Frente a la falta de apoyo político en el propio espectro político del mandatario, el profesor Restrepo señala: “Otros líderes de la izquierda han sido cautos. Este no es el momento, fue un error plantear esa idea. No hay una legitimidad de la opinión pública. Ese error del presidente también puede ser capitalizado para expandir la izquierda en el poder no necesariamente en cabeza de Petro. Otra opción que pueda tener el objetivo de hacer cumplir las reformas”.

Con información de El Colombiano.