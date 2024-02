¿Qué viene para 'Rigo' tras el retiro? Los millonarios negocios que tendrá el ciclista.

Rigoberto Urán, en medio de la nostalgia, anunció que al finalizar la temporada 2024 se retira del ciclismo profesional, luego de una exitosa carrera que le permitió ser podio en grandes eventos, como el Giro de Italia, los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia.

“Definitivamente, sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá. Lo he hablado con la familia, con todo el equipo y a mí me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida (que se va a retirar), pero este año llegué a una conclusión que ya es mi última temporada como ciclista profesional, es la primera vez que lo digo realmente, porque hemos dado indicios, pero me da un calor que ni cuento”, dijo Rigoberto Urán en diálogo con RCN.

En su último año como profesional, el nacido en Urrao desea competir en el Tour de Francia y en los Juegos Olímpicos, precisamente dos eventos en los que dejó su sello.