Con relación al futuro del pedalismo nacional, Egan aseguró que “es un poco incierto, la verdad. No se sabe qué va a pasar mañana, pero no porque haga falta talento, Colombia tiene talento natural, que no hay que formarlo”.

“Tenemos el problema que es un país que no está igual de desarrollado que otros, una desventaja económica muy grande y al mismo tiempo estamos al otro lado del mundo. Es muy difícil que los niños puedan demostrar el talento que tienen”, explicó el ciclista 'cafetero', quien desea ganar la Vuelta a España, para entrar en el selecto grupo de corredores que se impusieron en las tres grandes.

El zipaquireño dejó claro que los jóvenes colombianos están en una clara desventaja con relación a la formación de deportistas en países como Eslovenia, Bélgica y Países Bajos, regiones que en la actualidad dominan en el pelotón mundial, con pedalistas como Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Mathieu Van der Poel .

“El ciclismo se está volviendo más tecnológico, se están limando esos detalles que hacen que un pelado sea bueno o no. Acá de nada sirve tener pelados muy buenos que, por una u otra razón, no tienen la bicicleta que es, no tienen la alimentación que es, ni el apoyo psicológico o el apoyo de nutrición que debe ser”, indicó Egan.

Lea también. Video | El noble gesto de Rigoberto Urán con una perrita que sufrió de maltrato

Justamente, el ciclista de 26 años comparó la época de sus inicios, con lo que ocurre en el presente con los corredores europeos.

“Antes uno empezaba a exigir un plan de nutrición cuando llegaba a 20 años o lo que fuera. Ahora hay niños con 15 años por allá en Europa que están más locos que uno, se están preparando físicamente y mentalmente para ir a romperla cuando tienen 18 años. Acá un peladito puede ser mejor que ellos, pero el ciclismo se define con tan pocas diferencias que ya no se puede dar ventaja en nada”, sostuvo.

“A mí me da mucho malgenio cuando me dicen que en Colombia no hay talento. Obviamente hay talento, lo que pasa es que no tenemos el mismo apoyo”, agregó Egan Bernal, quien es considerado por muchos el mejor ciclista en la historia del país.