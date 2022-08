Video: Volvió Egan Bernal y se puso al frente del pelotón en la Vuelta a Dinamarca

Lea también. Video: Luis Díaz no para de brillar con el Liverpool

“Después de lo que me pasó en enero, este ha sido el momento que he estado esperando: volver a correr con mis compañeros de equipo. No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto física como mentalmente. Ese día y el viaje que he emprendido desde entonces serán parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré", señaló Bernal previo al regreso a las carreras.

El ciclista colombiano destaca, además, el apoyo que ha recibido de su familia, novia, el equipo y los seguidores.

"Como seres humanos, realmente confiamos unos en otros en nuestros momentos de necesidad, y este año ha sido un momento de necesidad para mí. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han estado ahí para mí. Ese apoyo ha sido invaluable para motivarme todos los días a trabajar duro para poder volver a competir. A todos ustedes, un sincero agradecimiento", dijo. Por su parte, Rod Ellingworth, subdirector del equipo, valoró el regreso a la competición de Egan Bernal.