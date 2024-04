Rafael Dudamel y su grito de batalla pensando en la ‘estrella’

El técnico de Atlético Bucaramanga habló tras la victoria sobre el Deportivo Cali.

Rafael Dudamel, entrenador de Atlético Bucaramanga.

Compartir

Atlético Bucaramanga está viviendo un momento histórico en la Liga BetPlay I, en donde ya está clasificado entre los ocho mejores y es líder en solitario.

El cuadro santandereano superó 2-1 al Deportivo Cali, en la jornada 15, y ya piensa en lo que viene para el equipo en el campeonato.

Lea también: Las impresionantes marcas que impone el Atlético Bucaramanga en la temporada 2024

Dudamel quiere más

Uno de los responsables del gran momento del equipo, además de los jugadores, es el cuerpo técnico, que está liderado por Rafael Dudamel.

El estratega venezolano analizó la victoria sobre el elenco vallecaucano, destacó las fortalezas del equipo y tuvo palabras de elogio para la afición, que colmó el estadio Alfonso López, como hace muchos años no se veía.

“La relación con la ciudad, con la gente, con los futboleros y no tan futboleros ha sido como un amor a primera vista desde nuestra llegada, porque desde que arribamos aquí a Bucaramanga, la gente no solamente me hizo sentir la expectativa por la llegada, sino que nos correspondía con mucho cariño con mucha amabilidad y eso nos hizo la adaptación mucho más fácil. Después uno entiende que empiezan a pasar los partidos y la gente como que va midiendo, va esperando la evolución del equipo como para terminar de convencerse hasta llegar al punto que hemos llegado hoy en donde el estadio ha estado colmado pero lo he dicho siempre, somos nosotros los encargados de enamorar a nuestra gente y yo creo que ahora el amor es mutuo, lo dije en la atención a la prensa en la semana, Bucaramanga para mí se ha convertido en una ciudad donde me siento seguro y querido y eso lo agradezco mucho”, explicó Dudamel, quien se mostró bastante emocionado en la rueda de prensa.

Atlético Bucaramanga es líder cómodo del fútbol colombiano

Por su parte, Santiago Jiménez, lateral derecho del equipo, también se pronunció en este sentido y afirmó que la meta es que “poco a poco la gente se volviera a enamorar del equipo, vinieran a acompañarnos, se enamoraran de nuestro juego, de nuestra campaña y creo que así lo hemos visto últimamente. Desde el principio vinieron a apoyarnos y creo que en la cancha nosotros les hemos respondido, entonces creo que jugar con ese factor de, como decís vos, el jugador número dos es increíble y hoy se nos erizaba literal la piel al ver tanta gente y todos con esa buena vibra y como lo dice el logo desde que llegó el profe, todos juntos, soñemos juntos y creo que esa va a ser la clave para seguir escalando poco a poco con humildad y respetando al rival”.

Respecto a la unión que existe entre el técnico y la afición, Dudamel se mostró bastante emotivo y destacó el cariño que ya tiene por Bucaramanga.

Lea también: Video | Reviva los goles que tienen al Atlético Bucaramanga en lo más alto de la Liga BetPlay

“Hay un letrero, hay un letrero que cuando uno va llegando al aeropuerto, dice el que pisa tierra santandereana, es santandereano. Y ahí solamente creo que Bayron Duarte es el único santandereano. Pero cuando, desde que nosotros empezamos a bajar esa pendiente y leímos ese letrero y recibí el cariño de la gente, todo el plantel tiene un gran sentido de pertenencia, por el club, por la ciudad y por eso el compromiso y el nivel de entrega de nuestros futbolistas. La ilusión de la gente parte desde nuestros jugadores, así que lucharemos hasta el final para hacerla realidad”, agregó.

Rafael Dudamel habló de los inconvenientes que tiene el Bucaramanga para entrenar en el estadio Alfonso López.

Lo que viene para el equipo

Dudamel, que confirmó que para él fue un juego especial ante el Deportivo Cali, habló de los partidos que vienen para el conjunto ‘Leopardo’.

“Tenemos partido el miércoles con Patriotas, el domingo en Medellín con (Independiente) Medellín y después viene una seguidilla de cuatro partidos en ocho días para rematar la fase regular, más la vuelta de la Copa, entonces hemos ido analizando los diferentes momentos pero nadie se quiere salir, nadie quiere dar ventaja (en la nómina titular)”, dijo.

Lea también: Video | Duván Zapata saca la cara por el Torino, al marcar un doblete en la Liga italiana

Respecto a la posibilidad de hacer cambios, pensando en los cuadrangulares semifinales, Dudamel afirmó que no sabe si va a hacerlos ante Patriotas, el miércoles en la Copa BetPlay, o ante el Deportivo Independiente Medellín, el próximo domingo, en la Liga, pero “más temprano que tarde vamos a empezar a cambiar pensando en cuidar a los jugadores, pensando en la frescura para cada partido y por supuesto en los cuadrangulares”.