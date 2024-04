¿Atlético Bucaramanga comprará a Jhon Émerson Córdoba? Esto revelaron desde el interior del equipo

El extremo es uno de los futbolistas búcaros que más minutos suma en lo que va del primer semestre del fútbol colombiano.

Jhon Émerson Córdoba celebra una anotación con el Atlético Bucaramanga.

A sus 22 años, Jhon Émerson Córdoba se unió a la plantilla de Atlético Bucaramanga, llegó con opción de compra desde el Club Deportivo Malacateco, elenco que hace parte de la primera división de Guatemala, para unirse al proyecto deportivo que en ese entonces era liderado por el estratega pereirano Alexis Márquez.

Meses después, con el paso de los compromisos, se fue convirtiendo en uno de los referentes del ataque ‘auriverde’, gracias a su velocidad a la hora de encarar a sus adversarios.

Según el portal Transfermarkt en el transcurso del segundo semestre del 2023, el extremo ofensivo tuvo la oportunidad de jugar en 20 compromisos (tanto en Liga como en Copa) y registró un total de siete anotaciones.

Un nuevo capítulo se abrió con la llegada del director técnico venezolano Rafael Dudamel, quien también le ha dado la confianza al risaraldense.

“Él ha hecho un trabajo en equipo impecable, recordemos que viene de jugar de nueve, de delantero, de punta, este semestre lo ha hecho en algún partido por izquierda, por derecha, de extremo, es un jugador valiosísimo”, mencionó Dudamel sobre el deportista en una rueda de prensa tras uno de los compromisos del equipo ‘Leopardo’.

Jugadores de Atlético Bucaramanga celebran un gol.

Y es que en lo que va del campeonato, en el que Atlético Bucaramanga ha realizado una de sus mejores actuaciones de los últimos años, Córdoba ha disputado minutos en 17 duelos, en los cuales ha anotado en tres ocasiones y realizó una asistencia.

“Yo me siento bien en el frente de ataque, donde el ‘profe’ me quiera poner ahí voy a estar. De ‘9′ me siento bien porque estoy más cerca al gol. Pero bueno, yo soy extremo y donde el ‘profe’ quiera ponerme ahí me siento bien”, dijo el jugador acerca de la posición que más le genera comodidad.

Ahora, con su préstamo a punto de finalizar, distintos usuarios han señalado en redes sociales que la institución bumanguesa estaría interesada en hacerse definitivamente con su servicio.

Jhon Émerson Córdoba entrenando con el Atlético Bucaramanga.

Desde Vanguardia consultamos con una fuente al interior del club, desde donde señalaron que hubo una conversación formal con el deportista pero que aún no se ha oficializado la decisión.

Se espera que en las próximas semanas se defina el futuro del futbolista, quien, por el momento, sigue concentrado en trabajar por el gran objetivo de la plantilla, ser campeón del fútbol profesional colombiano.