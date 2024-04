Rafael Dudamel y un contundente mensaje para la afición de Atlético Bucaramanga y el Independiente Medellín

Atlético Bucaramanga perdió 1-0 de visitante ante Independiente Medellín.

Rafael Dudamel, entrenador de Atlético Bucaramanga.

Compartir

Rafael Dudamel, entrenador de Atlético Bucaramanga, se mostró tranquilo a pesar de la derrota 1-0 ante Independiente Medellín y tomó apuntes de cara a las correcciones que deberá tener el equipo en el futuro.

El cuadro ‘Leopardo’, con nómina mixta perdió en casa del ‘Poderoso de la Montaña’ después de 14 fechas, con gol de John Vásquez.

Lea también. Atlético Bucaramanga: sin invicto, pero con la fe intacta en el fútbol colombiano

“La lección que hemos recibido nos ayudará a seguir creciendo, encontramos en nuestro rival una fragilidad defensiva, que le ha hecho la defensa que más goles ha encajado y si la dejábamos gestionar la pelota y sacarla limpia de ahí en adelante sabían qué hacer con ella y funcionaban bien”, explicó Dudamel, al analizar la propuesta del rival, orientado por Alfredo Arias.

Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en la fecha 16 de la Liga BetPlay. Foto: Atlético Bucaramanga.

“En el primer tiempo nos faltó conectarnos más con esa intensidad que nos caracteriza con o sin la pelota, sin embargo en el primer tiempo logramos el 0-0. Cuando tienes un equipo con estos elementos de gran pie y tan profundo con los extremos se hace la tarea más fácil, ha sido un triunfo meritorio de Medellín, hicieron mucho más por el triunfo”, continuó Rafael Dudamel.

Lea también. Golpe duro: Independiente Medellín acabó con la buena racha de Atlético Bucaramanga

Sin embargo, el estratega venezolano dejó en evidencia que su adversario, más allá de los merecimientos, quemó tiempo, al aclarar que “me voy con una sensación de tristeza viendo al subcampeón tirándose al piso y quemando tiempo para poder asegurar un partido y no es lo que uno espera de un equipo de tan buenos elementos”.

Dudamel fue enfático al decir que “al final triunfo del local, que la necesidad lo llevó a usar todas las herramientas para poder hacerse al triunfo contra el líder, contra la valla menos vencida y eso es respetable”.

Atlético Bucaramanga cumple con una destacada temporada en la Liga. Foto: Atlético Bucaramanga.

Así mismo, el timonel búcaro sostuvo que se llevan la “la lección y el trabajo para gestionar ahora este golpe emocional de la la derrota después de 17 compromisos (14 en Liga y tres en Copa)”.

El director técnico del cuadro bumangués, que le dio descanso a hombres como Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Fabián Sambueza y Freddy Hinestroza, reconoció que “dejamos que ellos progresaran de defensa a ataque y eso les llevaba a poblar nuestra cancha e interiorizar a los extremos y que los laterales pasaran con tranquilidad y eso nos hacía daño. No estuvimos en la intensidad que nos caracteriza para controlar al rival”.

Lea también. James Rodríguez amenaza histórico registro de Falcao García en la selección Colombia

Finalmente, Rafael Dudamel le envió un mensaje a los seguidores de Atlético Bucaramanga, principalmente a aquellos que acompañaron, en buen número, al club en Medellín.

“El mensaje para ellos es decirle que estamos muy apenados porque se han trasladado hasta acá con mucha ilusión y no le hemos correspondido con el triunfo, pero si hay algo que ellos no tienen duda es que este equipo se brinda con todas sus capacidades para darle alegrías, hoy no ha podido ser, pero esto nos va a servir para ir por esa gran alegría al final del campeonato”, dijo Rafael Dudamel.