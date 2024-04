Javier Fernández le respondió a quienes lo critican por sus errores en las transmisiones televisivas

El reconocido narrador ha sido el centro de las críticas en los últimos meses.

Javier Fernández Franco, mejor conocido como el ‘Cantante del Gol’, ha estado en el centro de las críticas en los últimos meses, debido a varios errores que ha cometido en las transmisiones de los partidos del fútbol colombiano.

El relator del Canal RCN y de Win Sports, de amplia trayectoria, se ha equivocado a la hora de identificar a los jugadores, también confundió los nombres de los estadios y se pifió a la hora de narrar los goles de algunos clubes del balompié nacional.

Ante esta situación, Javier Fernández, narrador de RCN en los partidos de la selección Colombia, habló en una entrevista con Tropicana, donde sostuvo que “si no se han podido poner de acuerdo para darle la razón al Papa, imagínese a uno, por favor. Primero que todo, como dijo Jesús, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos nos equivocamos, los únicos que no se equivocan, con todo el respeto, son los estúpidos que no hacen nada. No soy perfecto y ni lo quiero ser”.

También agregó que “alguna vez le escuché a Usain Bolt, cuando le preguntaron por qué se había retirado, que él veía a sus rivales al principio muy lejos. Y luego dijo: ‘un día volteé a ver y estaban muy cerca, mejor me voy’. A mí me pasa lo mismo, yo miró hacía atrás y veo que les falta mucho. Me quedo todavía un poco más”.

El ‘Cantante del gol’ también se mostró agradecido con el canal Win Sports, a donde llegó luego de su paso por el Gol Caracol.

“Salí de Caracol Televisión y a los pocos días conseguí empleo, un empleo mucho mejor. Win Sports es mi canal. Me parece que está haciendo un esfuerzo enorme porque las cosas salgan bien y eso hay que aplaudirlo. Espero que la gente lo sepa valorar, es nuestro único canal deportivo”, dijo Javier Fernández.