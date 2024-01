¿A cuál llevaría a su equipo? Los jugadores que aún no tienen equipo antes del inicio de la Liga BetPlay

Tomás Ángel, por su parte, ha estado en conversaciones con distintos equipos como el América de Cali, pero la presidenta del equipo 'escarlata' mencionó que no pudieron llegar a un acuerdo; todo indica que el jugador tendría la oportunidad de llegar a la MLS de Estados Unidos.

El atacante Ayron Del Valle, recordado por sus pasos por Millonarios y Once Caldas, se fue del fútbol colombiano para sumar experiencia internacional en la Liga de Malasia, certamen en el que terminó siendo una de las figuras; sin embargo, el colombiano decidió ponerle fin a su aventura y aunque no aseguró su regreso al fútbol nacional, mencionó que está dispuesto a escuchar ofertas.

El joven delantero vivió un buen semestre con Atlético Nacional, pero por causas desconocidas fue 'borrado' de la titular del equipo.

Otro de los jugadores que aún no ha concretado su próximo equipo es el santandereano Sherman Cárdenas. El talentoso mediocampista, que debutó a sus 16 años con Atlético Bucaramanga, fue desvinculado del Once Caldas el 23 de octubre de 2023, escuadra en la que no logró llenar las expectativas.

Lea también: ¿Cuál será el rumbo que tomará la carrera futbolística de Sherman Cárdenas?

Por su lado, Teófilo Gutiérrez mostró su interés de regresar al Junior de Barranquilla tras su salida del Deportivo Cali, pero los ‘curramberos’ siguen considerando que el ciclo del goleador ya terminó con los ‘Tiburones’.

Tampoco tiene escuadra el lateral Santiago Arias, quien finalizó contrato con el Cincinnati de la MLS, así como reconocidos jugadores entre los que se encuentran Baldomero Perlaza, Ángelo Rodríguez, Estéfano Arango, Jhon Pajoy y Felipe Pardo, entre otros.