A Daniel Ruiz le llueven fuertes críticas en Millonarios, conozca el motivo

Todo lo que debe saber si desea asistir al juego entre Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

Cuando los resultados no llegan, las críticas no demoran en aparecer y eso lo viven actualmente la mayoría de los equipos grandes del fútbol colombiano.

No obstante, el actual momento deportivo no da para ilusionarse con una gran campaña, a no ser de que recupere ese fútbol que lo llevó a ganar tres títulos en los dos últimos años.

Uno de los jugadores señalado con fuertes críticas es el mediocampista Daniel Ruiz, quien ha tenido un bajón deportivo y, en sus redes sociales, recibió varios reproches.

“Mano no te tires maaaas por favor. Juega bonito, juega duro como en el barrio. Sin tirarse, ni busques falta”, le dijo uno de los usuarios de la red social Instagram.

También llegaron comentarios como: “esperemos que vuelva el Dani10 que tanto inflamos" y "qué paso, por qué ese bajonazo tan grande. Ahora solo se la pasa en el piso y pidiendo amarilla, que pasó antes eras chévere”.