Alberto Gamero habló de la posibilidad de que Millonarios contrate a Falcao García.

Ahora, quien vuelve a poner el nombre de Falcao sobre la mesa es el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, quien aseguró que "Falcao García ha sonado. El doctor Serpa me parece que tiene una buena relación con él y ojalá que algún día se dé la oportunidad".

“Lo de Colombia, lo de Millonarios, se habló en su momento, pero las condiciones no estaban dadas”, dijo Falcao García en entrevista con Telepacífico.

Durante 2023 existieron diálogos entre las dos partes, pero finalmente no existió un acuerdo.

En una conferencia de prensa del club azul, Gamero también explicó que "nosotros en el momento que exista la posibilidad y se de todo, las puertas están abiertas para este tipo de futbolistas".

Por otra parte, el timonel azul, que está en el cargo desde 2020 y suma dos títulos y dos subtítulos, se refirió a las contrataciones de cara a la temporada actual.

“Precisamente, cuando se me acercó le presidente, me estaba comunicando de algo, que se había hablado algo de un extremo muy bueno, yo hablé con él, el presidente ha hablado con él, el doctor Serpa habló con él, pero el empresario dice que no lo trae para Colombia”, informó el director técnico samario.

El entrenador también reconoció que "la junta directiva y de parte mía siempre está el interés de que traigamos jugadores”.

El cuadro azul buscará su estrella 17 en el fútbol colombiano y también realizar una sobresaliente Copa Libertadores de América en el 2024.