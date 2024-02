Atlético Bucaramanga está listo para el desafío ante América de Cali: ¿podrá mantener la racha de triunfos como visitante?

No se pierda ningún detalle: así se jugará la fecha 7 de la Liga BetPlay I

Mientras que en casa igualó sus dos cotejos, contra Millonarios y Once Caldas.

Antes del viaje a Cali, para el compromiso de la sexta fecha de la Liga BetPlay I de 2024, el entrenador del club bumangués, Rafael Dudamel, habló de la actualidad del equipo e hizo énfasis en el desgaste físico que manejan los equipos de la actualidad.

Al ser cuestionado en la atención a la prensa por el tema físico, Dudamel fue tajante.

"Son contextos muy distintos, hay que analizar con mucho cuidado lo que tú estás comparando, porque hoy se juegan muchos más partidos que antes, hoy los estamos jugando más seguido que antes. Nosotros hicimos una buena pretemporada, tanto en diciembre como a principio de año", inició su comentario Dudamel.

Luego agregó: "Si tu me preguntas a mí, ¿fueron las semanas adecuadas para tener al plantel físicamente bien preparado? No, entonces no los llamemos flojos ¿Tuvimos el suficiente tiempo a todos los jugadores, con el plantel listo para iniciar la pretemporada? Tampoco. Entonces hay que ser muy cuidadoso de acuerdo al contexto que se analiza para poder dar un concepto. Estamos jugando cada cuatro días, cada cinco días, nos toca jugar el jueves con América, el lunes con Pasto, el jueves contra Tolima, después nos toca en semana larga".