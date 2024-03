César Farías explicó los motivos del mal momento que vive el América de Cali

De esta manera, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a día de hoy el octavo estaría clasificando con un rendimiento del 53,33%, que en puntos serían 30,4, aproximado a 31 unidades.

América de Cali, que actualmente suma 12 unidades con 11 partidos disputados, tendría que sumar 19 de los 24 puntos que tiene por jugar.

En medio de la crisis, el entrenador del conjunto caleño, César Farías, indicó, en diálogo con Win Sports, que no tiene nada que reprocharle a la dirigencia.

“Acá yo me he sentido contento, respaldado, no hay excusa de los resultados porque la dirigencia nos ha apoyado en todo. Tenemos un promedio de edad en algunos jugadores que tenemos que manejarlo con inteligencia”, sostuvo Farías.

Para el entrenador de los 15 veces campeones del balompié nacional, los inconvenientes deportivos se solucionan afinando la puntería.

“Todos llegamos a la misma conclusión, jugamos bien, por momentos somos superiores, tenemos mejores oportunidades de arranque que el rival, pero no podemos tener la contundencia”, insistió el timonel del América.