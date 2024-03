Problemas en el América: Tulio Gómez y su hija se enfrentan por Lucas González.

Rodrigo Holgado y Edward López convirtieron los goles del conjunto escarlata que, de esta manera, llega a 12 unidades luego de once fechas, que lo dejan en la casilla 13.

La polémica se suscitó luego de que Tulio Gómez, máximo accionista del América, sostuvo en su Cuenta de X, antes Twitter, que: "Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América demostró profesionalismo y honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas si en el futuro nuestros conceptos se alinean".

Cabe recordar que Lucas González dirigió al América en el segundo semestre de 2023, llevando al equipo a los cuadrangulares semifinales, pero en la semana del inicio de la temporada 2024, la presidenta Marcela Gómez decidió sacar de su cargo al estratega bogotano, para después dejar en el cargo a Farías.

Justamente, en su cuenta de Instagram, Marcela Gómez desmintió a su padre, al sostener: "Lamento desmentirlo don Tulio pero en la Presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas".