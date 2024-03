Video | Rifirrafes a la orden del día entre periodistas y entrenadores en las ruedas de prensa

Uno de los reporteros le preguntó si era "necesario que América salga en cada partido con un once diferente, qué pasa con jugadores que no hemos vuelto a ver como Michael Barrios, Andrés Mosquera y Alexis Zapata".

Abruptamente terminó la rueda de prensa del América de Cali luego de que César Farías tuviese un enfrentamiento verbal con los periodistas. Tiró frases como: "Tranquilo fiera, pero prepárate bien para hacer la pregunta". "Tu no me vas a decir lo que yo debo responder". "A mi... pic.twitter.com/2JjzULbL37

Luego, el entrenador venezolano lanzó otras frases en respuesta a los periodistas que pidieron más respeto, entre ellas: "Tu no me vas a decir lo que yo debo responder; a mí me enseñaron a respetar a la gente mayor y usted ha vivido mucho menos que yo; no soy jefe de prensa para darte esa información; ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar; me tratan como si fuera un trapo, parecen hinchas y así es muy difícil".

Después, tras el partido entre Unión Magdalena y Real Cartagena, en el Torneo BetPlay, también se presentó un altercado entre un periodista y el entrenador Alberto Suárez.

El duelo terminó igualado 2-2 y, además, existieron desmanes en la tribuna, ocasionados por los hinchas de Real Cartagena.

Allí, el comunicador alborotó los ánimos al indicar: “no he asistido a ninguna rueda de prensa, pero hoy me da la papaya. ¿Cuál es el resentimiento con estos colores y con el Unión Magdalena?”.