Las alegrías que dio José Néstor Pékerman, exdirector técnico de la Selección Colombia, parece que no fueron para todos, pues cada vez son más los jugadores que critican al argentino.

El último en referirse fue Aquivaldo Mosquera, exdefensor central ‘cafetero’, quien en una entrevista con el portal Toque Sports, se refirió a Pékerman.

“En realidad con el señor (José Pékerman) yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera y no estaban manejándose bien conmigo, yo no permito esas cosas. Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes”, afirmó.

El zaguero, quien no hizo parte de la nómina de jugadores que disputó el Mundial de Brasil 2014 por decisión de Pékerman, pero que sí fue protagonista en las Eliminatorias Sudamericanas, agregó que esa decisión “se lo dejo a él, quién sabe cuáles serían las razones, pero la verdad me hubiera gustado estar en el Mundial”.

Mosquera, que jugó en clubes como Atlético Nacional, Sevilla (España), Pachuca y América (México), aseguró que se está preparando para ser técnico y sueña con dirigir a Atlético Nacional, América de México o Pachuca.

Además de Mosquera, otros futbolistas como Carlos Bacca y Dorlan Pabón han lanzado críticas hacia José Pékerman.

El estratega argentino dirigió a Colombia en la era más exitosa, teniendo en cuenta que logró las clasificaciones a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Precisamente, en el país de la samba llevó a la Selección hasta los cuartos de final, la mejor actuación en los mundiales, mientras que en suelo europeo avanzó hasta los octavos de final, donde cayó con Inglaterra.