"Teníamos dos opciones y no cumplían las expectativas para que hicieran diferencia a los jugadores que tenemos. No es fácil conseguir jugadores en esta temporada", dijo Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga.

Terminó el plazo para la inscripción de futbolistas y el conjunto búcaro, a pesar de que el entrenador Alexis Márquez siempre declaró que necesitaba un defensor y otro delantero, no sumó más jugadores al plantel.

Un sector de la afición y la prensa que cubre al Atlético Bucaramanga han dejado ver su inconformismo a raíz de que el conjunto ‘Leopardo’ no sumó más incorporaciones de cara al resto de la temporada de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano.

A la pregunta: ¿No cree que se dan ventajas al no tener todos los cupos llenos? y ¿no cree que fallaron al no gestionar con anticipación esas incorporaciones?, el dirigente respondió que "esta temporada no es fácil, por que había que conseguir jugadores que fueran mejores a lo que tenemos y traer por traer es olvidar lo que tenemos en la Sub-20".

Lea también. ¡Atento! Se vienen cambios en la selección Colombia para enfrentar a Chile

"Para nosotros con el grupo de 28 que hay, consideramos que hay un buen grupo y con ellos terminamos este torneo; yo siempre tengo confianza en lo que tenemos", agregó Quintero, quien precisó que "el tiempo dirá si fallamos o la decisión que tomamos fue la acertada, pero todo lo dirá el tiempo".

Por su parte, Gabriel Carrillo, gerente deportivo de Atlético Bucaramanga, con relación al tema, se limitó a decir que "creemos que con la nómina actual es suficiente".

Atlético Bucaramanga buscará afianzarse entre los ocho primeros de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano cuando enfrente este lunes 11 de septiembre a Alianza Petrolera, a las 8:30 p.m., en el estadio Alfonso López.