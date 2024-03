El curioso mensaje de Rafael Dudamel a los seguidores de Atlético Bucaramanga tras sus buenos resultados

De igual forma, el director técnico aprovechó el momento y confesó que disfrutó el acompañamiento de la afición, que día a día se sigue adhiriendo al proyecto planteado por la institución bumanguesa de cara a lo que resta del semestre.

"Yo ya no juego, pero todavía tengo el alma de futbolista, que quiero decir con esto, yo disfruto del acompañamiento de la gente, hoy cada vez que marcaban un gol, quería tomarme el tiempo de mirar a la tribuna, no estaba mi familia pero estaba encantado de ver a los seguidores felices y sonriendo. En un momento de mi carrera por estar tan enfocado en los detalles del partido, me perdí muchos momentos de ese ambiente, hoy con un poco más de madurez y tranquilidad, me aparto, me desconecto de los futbolístico para disfrutar de ese lindo ambiente y eso es producto de lo que van generando los muchachos", resaltó Dudamel.