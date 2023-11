Familiar de jugador de Millonarios fue agredido por hinchas de Atlético Nacional

El futbolista, que hace parte del Sportivo Alagoano, de la Segunda División de Brasil, indicó: “Fui a apoyar a mi hermano en la final Nacional-Millonarios. Saliendo del estadio, cinco hinchas, o no sé cómo se les llama a esos desadaptados (Ray Vanegas no podés andar por acá) me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas”.

Vanegas no ocultó su molestia y llamó “cobardes” a sus agresores, de quienes dijo además que “tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron. Le tocó intervenir hasta a la policía”.

Los hechos de violencia e intolerancia cada día son más frecuentes en el fútbol colombiano.