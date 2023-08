En los últimos días, el talentoso mediocampista Juan Fernando Quintero ha sido noticia y no precisamente por lo que hace en los terrenos de juego, donde hace rato no aparece, primero por una lesión y luego por renunciar, debido a inconvenientes con Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, al Junior de Barranquilla.

El jugador antioqueño, de 30 años, ha sonado para diferentes equipos de Colombia, entre ellos Millonarios y Medellín, pero nada en concreto; mientras que recientemente desde Argentina hay información de su vinculación con Racing de Avellaneda.

Juan Fernando Quintero ha sido muy crítico del entrenador de Junior de Barranquilla, 'El Bolillo' Gómez, pero esta posición no le agradó para nada a un histórico del cuadro 'Tiburón' como Iván René Valenciano.

El exfutbolista profesional fue con los 'taches arriba' contra 'Juanfer', al sostener, en el VBAR Caracol, que “es utilizar a una institución. Como ser humano o como jugador de fútbol, debes tener códigos, todavía sigue diciendo cosas alrededor del entrenador, a mí no me puede gustar el entrenador, pero no le puedo echar la culpa de todo (...) No es un tema de dinero, esto era un tema de demostrar”.

Iván René Valenciano, quien es uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol profesional colombiano, indicó, también, que “somos exigentes cuando venimos a Colombia, pero no en el extranjero, porque allá nos pegan en la cabeza y no somos nadie”.

Finalmente, Valenciano afirmó que Juan Fernando Quintero “prometió darlo todo en Junior y no deja ninguna huella, nada bueno. Juan Fernando Quintero es una persona no grata en Barranquilla”.

Por el momento, Juan Fernando Quintero no se ha pronunciado ante esta crítica.