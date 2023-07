Lo que faltaba: Juan Fernando Quintero y 'El Panzer' Carvajal le echan más leña al fuego al problema de Junior

Si había algo que le faltaba al polémico momento que vive el Junior de Barranquilla, tras el cruce de declaraciones entre el entrenador Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez y el exarquero del club, Sebastián Viera, era un nuevo episodio, ahora entre el asistente técnico, Édgar ‘El Panzer’ Carvajal, y Juan Fernando Quintero, quien renunció al no compartir los conceptos de los entrenadores del cuadro 'currambero'.

Al ser consultado por las críticas de Viera, Luis Narváez y Juan Fernando Quintero, 'El Panzer' respondió que “cuando uno está en el fútbol y pierde, aparecen los enemigos. Me extraña que uno en el fútbol tenga tirar dardos”.

Inmediatamente, en el programa ‘F Show’ del canal Espn, el talentoso futbolista Juan Fernando Quintero le respondió al asistente técnico 'juniorista'.

“A mí no me extraña nada de él (...) ¿Son enemigos del club? Y Viera le dio siete títulos... ¿y Narváez cuántos? La ignorancia es atrevida. Hablando de fútbol, no sé ni qué hizo el ‘Panzer’, con todo respeto... Como persona no lo traté mucho, como entrenador o asistente tengo mis impresiones y por algo estoy acá en Medellín”, dijo Juan Fernando Quintero.

El futbolista, que sigue sin equipo e incluso ya se habla que ante la posible salida de 'El Bolillo' Gómez volvería al club, agregó que: “lo veía jugar y en una final pegó una patada y salió al minuto expulsado, y después habla así de la gente. No sé qué méritos ha hecho para el fútbol colombiano. Me disculpan, pero es la verdad”.

¿Qué pasó entre Viera y 'El Bolillo'?

El Junior de Barranquilla vive alrededor de la polémica. La más reciente la protagonizan Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez y el arquero Sebastián Viera.

El arquero, que no fue tenido en cuenta por el experimentado entrenador, se despidió del público barranquillero en un partido donde estuvieron varios exjugadores del equipo, luego de una productiva carrera en la escuadra 'currambera'.

Pero recientemente, en una entrevista con Espn F90, el cancerbero, con varios títulos en Junior de Barranquilla, envió una indirecta al estratega.

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si tu traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación en base a él, no se puede traer a la estrella de último. Primero traes la estrella y planificas alrededor, lo mismo es el técnico, que planifica, ve lo que le gusta, su modelo de juego y trae a sus jugadores con base a eso”, sostuvo Viera.

El uruguayo, indicó además que “si yo hubiera estado en el plantel la culpa me la llevaría toda yo. Y también se me culpó, o me pusieron de pretexto cuando estuve en los últimos tres partidos del campeonato, después de la lesión, fue como que el grupo no se vio igual que cuando yo no estaba. Me enteré de lo que se dijo y me dolió”.

El entrenador Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, al enterarse de la declaración de Viera, no dudó en responderle, como dicen en el fútbol, con los 'taches arriba'.

"Sebastián cuando estaba aquí llevaba varios añitos sin jugar bien, estuvimos eliminados y nosotros con ese 2-0 que tuvimos con Unión Magdalena y él no comete los errores hubiéramos clasificado. Entonces no hay mucho que hablar porque el perdió, cuando yo llegué aquí el había perdido todos los partidos, entonces el fue, pero ya no fue", dijo 'El Bolillo'.

Junior, de momento, no levanta cabeza en lo deportivo, con tres derrotas en la actual temporada, dos por Liga y una por Copa BetPlay, ante Cúcuta Deportivo que está en la B.

Este lunes 31 de julio, sobre las 8:20 p.m., el cuadro de Barranquilla recibe a Atlético Bucaramanga, en la tercera fecha de la Liga.