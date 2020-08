Mientras que las miradas están puestas en la reactivación de la Liga BetPlay en Colombia, el balompié aficionado, que es la base sobre la cual se construye el fútbol profesional afronta el peor momento de la historia y pareciera que a muy pocos les importa.

Desde que se suspendió la actividad deportiva en marzo, la Dimayor y los clubes profesionales han intentado, con cientos de inconvenientes y peleas internas, regresar a la competencia; pero poco o nada se habla de los clubes de formación deportiva que sin duda viven una dramático momento.

Dedo en la llaga

Quien puso el dedo en la llaga fue el entrenador de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, quien en diálogo con Espn, al ser preguntado por la situación de Lionel Messi tras anunciar su salida del Barcelona, indicó que “esa situación para mí es irrelevante, me preocupa en este momento lo que está pasando con los formadores nuestros; entrenadores de equipos de barrio que por la pandemia no pueden trabajar y no tienen con qué llevar un mercado a la casa”.

Y agregó: “la decisión de Messi me tiene sin cuidado, puede decidir lo que quiera; a mí me preocupa mi país, mi gente, lo que está pasando por los nuestros; en este momento hay miles de entrenadores ‘chupándose un cable’ porque no pueden trabajar, esto de Messi es pura farándula”.

Palabras que resumen las dificultades que afrontan los entradores de las escuelas de formación del país, quienes en su mayoría tienen como fuente de ingresos lo que pagan los padres por los entrenamientos de sus hijos; no obstante, la pandemia impidió que pudieran realizar su labor en los últimos cinco meses.

Alternativas para subsistir

Muchos tuvieron que recurrir al rebusque, vendiendo empanadas, trabajando en domicilios o comercializando ropa, le dijo a esta redacción Germán Wandurraga, quien lideró una campaña para recolectar ayudas para los directores técnicos de la región.

Otros han logrado pasar el mal momento con entrenamientos virtuales, pero la ganancia es menor, debido a que no todos los padres de familia, especialmente por los problemas económicos, tienen el dinero para pagarlas.

Jesús Amaya, formador en el Barrio Cristo Rey, relató en Deportes TRO, la adversa situación que vive; sin capital para el arriendo, con inconvenientes de salud; y sin poder realizar su ocupación con los niños, la cual desempeña desde hace 50 años, porque es adulto mayor y debe cuidarse en casa.

Una de estas escuelas que también busca alternativas para superar la crisis en Nantes, en Floridablanca, equipo en el que juegan cerca de 160 niños y que organizó un bingo para obtener algunas ganancias y seguir pagando a los técnicos, quienes están entrenando a los pequeños a través de las plataformas virtuales.

“La idea es recuperar un ahorro que teníamos. Veníamos trabajando en plataformas. Del 100% de los padres que teníamos, solamente entre el 30 y el 40% pudieron seguir pagando, debido a la pandemia. Con eso no alcanza para cubrir el pago de los entrenadores”, manifestó Víctor Hugo González, presidente y fundador de la escuela de formación de fútbol Nantes.

Ante esta situación, González hizo un llamado para que todos los interesados se comuniquen al número celular 3108527432 y así hagan parte del bingo, que se jugará el próximo domingo, 30 de agosto, a las 3:00 de la tarde, a través de una plataforma virtual.

La Liga Santandereana de Fútbol les dio algunos auxilios a los clubes que pertenecen a la entidad, pero sin duda cada día que pasa se agudiza el mal momento de los entrenadores.