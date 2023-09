La renuncia de Alexis Márquez no cayó bien en el plantel de Atlético Bucaramanga que, al mejor estilo de los jugadores de América de Cali, que impidieron la salida en su momento de Lucas González, buscaron la continuidad del estratega pereirano.

Sin embargo, más allá de la intención del grupo de jugadores, encabezados por Javier Reina, la determinación de Alexis Márquez ya estaba tomada, porque según él su labor en el cuadro búcaro ya terminó.

Precisamente, eso lo dejó claro en la rueda de prensa posterior a la derrota 2-0 contra Independiente Medellín.

"La situación mía con la institución no es cómoda, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos me insistieron que no lo hiciera pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, uno tiene que ser consciente en que momento hay que dar un paso al costado", aseguró Alexis Márquez.

El timonel, que al frente de Atlético Bucaramanga sumó 25 puntos en la Liga, producto de seis victorias, siete empates y diez derrotas, con un rendimiento del 36,2 %, agregó que: "Quiero que ellos (los jugadores) estén tranquilos, agradecerles por la entrega día a día en los entrenamientos, en la competencia, que no salgan las cosas con un grupo tan entregado duele, pero estamos en una situación en donde necesitamos resultados y en una ciudad donde el ambiente se torna cada vez más hostil, no solo para los muchachos, si no para nosotros y dando un paso al costado se quita un poco el peso que se tiene sobre ellos".