Nicole Regnier, del Atlético de Madrid a mesera en sus horas libres

"Una vez jugando para uno de los clubes más grandes del mundo. Eso fue hace menos de diez años, cuando llegué al Atlético de Madrid, mi primer salario ahí fue de 800 euros. Ahí se me iba lo que me gastaba en el arriendo para poder vivir, lo que me gastaba en alimentación y el transporte. Saqué dinero del cajero y me quedaron solo 17 euros, lo juro, sentí una angustia horrible. No había forma de pedirle dinero a mis papás", contó la futbolista en su relato.

Debido a las dificultades económicas, Nicole tuvo que buscar otro empleo, en sus horas de descanso.

Lea también. ¿Equipo bogotano jugaría en Barrancabermeja? Esto es lo que se sabe

"Conocí una señora que tenía un restaurante y me preguntó si yo sabía hacer de mesera. Le dije: 'Allá en Colombia he hecho eso, me ha tocado toda la vida'. Obviamente, yo nunca había cogido una bandeja ni había servido nada", dijo Regnier.

En el primer día de trabajo como mesera, se llevó una sorpresa, al ser identificada por unos colombianos. "Al otro día arranqué a trabajar como mesera, cuando llegaron dos pelados colombianos y los reconocí por el acento. Le dije a mi amiga boliviana que me ayudara a atenderlos y me dijo 'no, usted se metió en esto, vaya'".