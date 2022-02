“Quiero cambiar el rumbo del equipo”: Armando Osma, nuevo DT de Atlético Bucaramanga

Armando ‘El Piripi’ Osma, el nuevo entrenador de Atlético Bucaramanga, habló de lo que significa dirigir al equipo, de su intención al frente del club y del reto de levantar a una escuadra que hace más de tres años no es protagonista de la Liga BetPlay.

“Agradecido con Dios por esta posibilidad que se me da, es una ilusión dirigir al equipo. Quiero devolverle lo que me dio como jugador. Los tiempos de Dios son perfectos y esperemos que esta sea la reconciliación del equipo con los resultados, con la afición. Que volvamos a soñar”, indicó el estratega santandereano, quien inició su carrera profesional en el Atlético y después se destacó en clubes como Cali y Millonarios, entre otros.

A pesar de que asume las riendas del club búcaro en un difícil momento, con ocho puntos en ocho fechas, Osma es optimista.

“Soy un tipo de pensamientos positivos, soy optimista, he pasado por desafíos de salvar descensos, de clasificar a finales, de llegar a ser campeones, de clasificar a una Copa del Mundo. Pienso aportar mi experiencia para cambiar el rumbo del equipo”, aseguró el DT, que precisamente tiene en su hoja de vida la clasificación al Mundial de Alemania 2006, como asistente técnico de la Selección de Ecuador.

A la hora de definirse como director técnico, ‘El Piripi’ dijo que “la verdad dentro de mi forma de ser soy un tipo que siempre quiere ser mejor, siempre me preocupo por mejorar. Gozo de la tranquilidad de un entrenador que sabe que tiene que convencer a los futbolistas para que den respuestas en el campo de juego y así conseguir los resultados”.

Uno de los mejores socios de ‘El Pibe’ Valderrama en el Cali valoró el plantel que tiene, al que debe conocer mejor para llevar a cabo su plan de juego.

“Tengo que tener una semana de diagnóstico, no puedo decir que ya conozco al equipo porque apenas tengo mi primer contacto; conozco y he visto a algunos jugadores pero a otros no. Hay que poner en práctica mi idea de juego, después mirar cómo la desarrollan y trabajar mucho en la mente de los futbolistas”, sostuvo el timonel, que ha dirigido la mayor parte de su carrera en el fútbol ecuatoriano.

El estreno en el banco del Atlético del ‘profe’ Osma será el próximo domingo ante Nacional.