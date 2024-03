Rafael Dudamel sentó su posición ante las críticas que recibe Jhon Émerson Córdoba

De los pies de Daniel Mosquera, quien anotó un doblete y de Misael Martínez, que volvió a jugar tras una larga ausencia, los pupilos de Rafael Dudamel dejaron claro que siguen trabajando para consolidar su poder ofensivo, pues este se ha convertido en uno de los puntos débiles del club ‘auriverde’.

Tras el compromiso, fue el mismo estratega venezolano quien se encargó de hablar sobre la actualidad del elenco, que en la próxima jornada tendrá un reto bastante complejo.

“Hubiésemos querido desde el inicio del campeonato tener este tipo de efectividad, hoy pudo haber sido más abultado pero lo más importante, lo que más satisfecho me deja, es que hayan aparecido los goles en un momento trascendental del torneo, eso me marca la continua evolución del equipo, que no se ha desesperado”, apuntó Dudamel.

De igual forma, el director técnico resaltó la importancia de los días de descanso que tuvo el conjunto de la ‘Ciudad Bonita’, pues fueron claves para poder reafirmar las bases y potencializar aquellas falencias que se estaban presentando.