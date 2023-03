Eduardo Emilio Vilarete es un jugador histórico del fútbol colombiano, quien con sus goles ilusionó a los seguidores del balompié local; su presencia y efectividad con la selección Colombia y distintos clubes como Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, lo llevaron a convertirse en uno de los delanteros más reconocidos de la época.

Con el cuadro ‘Leopardo’, en la temporada de 1975, el atacante logró consolidarse como el máximo goleador colombiano del torneo local. En su carrera deportiva anotó un total de 204 goles, de estos, más de 100 fueron de cabeza.

En diálogo con Tribuna Deportiva, un programa que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 11:00 a.m. por las plataformas digitales de Vanguardia, Vilarete recordó algunas de sus más grandes anécdotas, compartió su opinión frente a la actualidad del fútbol nacional, la formación de juveniles, y el presente de la selección Colombia.

Probablemente una de las imágenes más conocidas en el mundo deportivo fue protagonizada por el samario, quien en medio de un partido entre la selección Colombia y Brasil, se sentó encima del balón en el campo de juego del Maracaná; ante este recuerdo, Eduardo confesó que será el más grande hasta el día de su muerte.

“Con la Selección fuimos a enfrentar a Brasil, que tenía un muy buen equipo, tricampeón del mundo, salimos a tratar de jugarles un buen partido allá en su casa y nos causó mucha ira porque no pudimos. Tratamos pero eso fue imposible, ninguno era capaz de marcar, eso fue una experiencia muy grande; el Maracaná estaba lleno, y bueno, íbamos perdiendo, nos hicieron el cuarto gol, el autor fue Marinho de Oliveira; en ese momento, yo estoy en la mitad de la cancha discutiendo, vi el balón, me senté, se me acerca Cáceres y le digo “hagamos tiempo porque nos van a llenar la canasta”, cuando salí del partido, llegaron a entrevistarme sobre la sentada, eso me marcó para siempre, hasta que me muera”, mencionó el atacante.

Frente al proceso actual de ‘La Tricolor’, Vilarete fue claro, aseguró que los ciclos tienen un fin y que según lo visto en los partidos recientes, tanto James Rodríguez como Falcao García ya pasaron su momento y deben ser conscientes de que les llegó la hora de dar un paso al lado y darle la oportunidad a los nuevos talentos.

“Yo estuve viendo el partido contra Japón y siento que uno cumple sus ciclos, al cumplir el ciclo, uno debe dar un paso al costado; los muchachos que están se les nota las ganas, para mí James ya fue y cumplió con la selección Colombia; Falcao ya fue y cumplió con la selección también”, sostuvo Vilarete.

Actualmente, el exfutbolista hace parte del equipo de procesos de scouting del Unión Magdalena; sin embargo, confesó que sigue de cerca al Atlético Bucaramanga, y que a pesar de que le gusta el estilo de juego del equipo, si no se gana en el próximo compromiso, deberían haber cambios.

“Yo a Bucaramanga siempre lo he seguido, actualmente, es un equipo que juega bien y que llega al arco, pero tiene un problemita y es que no hace los goles. Yo creo que si el técnico en este momento no tiene la condición suficiente para ganar en el próximo partido, debería dar un paso al costado”, explicó el samario.

En medio de risas trajo a la conversación el día en que en vísperas del clásico del oriente, protagonizado por el Cúcuta Deportivo contra el Atlético Bucaramanga, un periodista de la región lo tildó de “borracho”; horas después, tras entrar al juego, marcó los únicos dos goles del partido, silenciando los micrófonos el Alfonso López.

Para finalizar, Eduardo Emilio Vilarete señaló que su única misión pendiente en el mundo del fútbol fue haber disputado una Copa del Mundo, oportunidad que se le escapó de las manos.