Ya son 42 años de impunidad tras la tragedia en el estadio Alfonso López.

Uno de los más fieles seguidores del Bucaramanga era Luis Ernesto, el mayor de los hijos de don Ernesto, quien, posiblemente iría al partido. Leonel, no tenía como plan ir al estadio, porque no le animaban las aglomeraciones, no era tan hincha del equipo 'Leopardo' y, especialmente, quería esa tarde visitar a una niña vecina que le gustaba y que pretendía conquistar.

Una vez comenzó el partido, la calma y el silencio se apoderaron del barrio, mientras a varias cuadras se oían los gritos de los aficionados presentes en el estadio, que pujaban por esa victoria que pondría a su equipo en las finales. Era tal la calma, que don Ernesto y Mina pudieron alternar las dos tareas del día: la atención de la droguería y los últimos ajustes al trasteo, en el cual los ayudaron los otros hijos, menos Leonel, el conquistador.

Llegó el atardecer de ese día. Mina y su padre seguían tan ocupados en la droguería y pintando y lavando la casa, para entregarla al día siguiente, cuando se mudaban a la otra residencia, que ni siquiera escucharon los disparos que sonaron en el estadio.

De pronto, por la puerta de la droguería llegaron jóvenes con heridas, raspones y contusiones, productos, según ellos, de una trifulca que se había armado en el estadio, sucesos que ocurrían a veces, cuando había partido, que fueron atendidos por don Ernesto.

Casi enseguida, dos muchachas y un señor llegaron y preguntaron por el señor Cala, pero Mina les dijo que su padre estaba ocupado haciendo algunas suturas, detrás de los escaparates de la droguería.

Los recién llegados, con visibles caras de angustia le manifestaron a Mina, que un muchacho de apellido Cala estaba gravemente herido y que la policía y el ejército requerían su presencia en el estadio. En ese momento se asomó a la droguería Luis Ernesto, el hincha, quien les dijo que no fue al juego, porque no había conseguido boleta. Mina les dijo a las personas que requerían a su padre, que sus hermanos no habían asistido al escenario y no se preocupó, porque, además, al único que le gustaba el fútbol era precisamente a Luis Ernesto, mientras que Leonel no era un muchacho aficionado a este deporte y ese día estaba en plan de galanteo.

El señor que venía con las muchachas a confirmar lo que ellos sabían que era verdad, insistió en que el herido era Leonel, un joven de 14 años que trabajaba en zapatería y con esa actividad ayudaba al numeroso hogar de don Ernesto, y para convencerlos y darles el puntillazo extrajo de uno de sus bolsillos la billetera, con los documentos de Leonel.

Todos enmudecieron al ver la prueba reina con la foto de Leonel. Don Ernesto dejó de atender a los otros heridos, no porque no quisiera cumplir con su deber, sino porque se desvaneció de la impresión.

Todos salieron de la droguería detrás de los portadores de la mala noticia y empezaron a buscar en las dos clínicas del barrio, la Merced y la Santa Teresita, a un muchacho de las características de Leonel.

Todos caminaron un par de cuadras, pero nadie daba razón del joven, mientras las sirenas de las ambulancias aullaban por las calles de la ciudad, que ya estaba en toque de queda y bajo el control de las fuerzas militares. Unos vecinos los llevaron a todas las clínicas que existían hace 42 años y en ninguna encontraron a un muchacho con las características de Leonel Cala.