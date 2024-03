Video Yerson Mosquera se confesó en el Villarreal de España

El lateral colombiano ya debutó con su nuevo equipo

El defensa internacional colombiano Yerson Mosquera aseguró que el Villarreal de la Liga española, club al que ha llegado cedido este mercado invernal por el Wolverhampton inglés, es un equipo en el que puede demostrar todo su potencial.

“Es un club muy grande a nivel internacional, que puede ir a las competiciones europeas, y que pelea el mismo nivel que otros grandes clubes. Yo dije que tenía condiciones para venir aquí, que Villarreal era una muy buena opción para demostrar que puedo luchar en este equipo o en Inglaterra”, explicó en rueda de prensa.

El defensor aseguró que está contento de tener estar oportunidad y señaló que el triunfo de la pasada jornada a domicilio ante el Barcelona “es un buen inicio de algo que será bueno para todos”.

“Los compañeros me han recibido muy bien, desde el primer entrenamiento, han tratado de agruparme y hacerme sentir bien para tener confianza. Creo que es un grupo muy familiar, creo que ese sería la mejor definición”, indicó sobre sus nuevos compañeros.

El jugador 'cafetero' indicó que el técnico Marcelino “tiene un plan de juego muy estructurado”.

“Trata de comunicare bien lo que tengo que hacer y él me dice que puedo ayudar mucho, ya que han tenido muchos problemas defensivos”, apuntó.

“Han tenido lesiones, jugadores muy buenos que ahora no están bien, por lo que trataré de dar el cien por cien para ayudar al equipo”, agregó el futbolista de 22 años.

Sobre su carrera profesional, Mosquera explicó que en Nacional aprendió mucho.

“Esa es la referencia en mi carrera, me formaron como persona. En Wolverhampton tuve poca participación, ya que tuve una lesión cuando llegué. Y Cincinnati fue el club que creyó en mi otra vez, que me dio la oportunidad de salir y demostrar lo que puedo dar. Y ahora llegar aquí es una recompensa del trabajo que he hecho”, subrayó.