Video | James Rodríguez le puso fecha a su retiro del fútbol profesional

En la actualidad James Rodríguez busca, de una vez por todas, ganarse un puesto como titular del Sao Paulo.

James Rodríguez suma minutos con el Sao Paulo de Brasil.

James Rodríguez goza de un momento agridulce en su carrera deportiva. Si bien en la selección Colombia es determinante en el equipo que orienta Néstor Lorenzo, en el Sao Paulo aún no es lo suficientemente productivo.

El goleador del Mundial de Brasil 2014, a sus 32 años, mantiene su calidad intacta, aunque las lesiones lo han privado de conseguir más continuidad.

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo.

En el Sao Paulo, James Rodríguez no se ha podido ganar un puesto como titular, ya sea por sus molestias físicas o por decisiones técnicas de los entrenadores.

Sin embargo, en la selección Colombia es pieza fundamental y así lo ha dejado en evidencia, tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en los partidos amistosos.

MADRID, 26/03/2024.- El centrocampista de la selección de Colombia James Rodríguez (2d) lucha con Denis Dragus, de la selección rumana, durante el partido amistoso que las selecciones de fútbol de Colombia y Rumanía disputan hoy martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Sergio Pérez

El exjugador del Porto, Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros, habló en un stream en Twitch, donde respondió a una pregunta sobre su retiro del fútbol profesional.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos, aunque no sé todavía, estoy pensándolo bien”, indicó James Rodríguez.

🇨🇴😱James Rodríguez habló sobre su retiro en un stream vía Twitch



👀"La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo. Aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos" pic.twitter.com/jkAEUYzBXW — Deux Sports (@DeuxSports) April 8, 2024

“Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento, pero si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, agregó James Rodríguez.

En la temporada 2024, James Rodríguez tiene varios retos, como la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileirao con el Sao Paulo, así como la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas con la selección Colombia.