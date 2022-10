El colombiano Luis Díaz, lesionado en una rodilla contra el Arsenal, no volverá a los terrenos de juego hasta después de la Copa del Mundo.

El extremo se lesionó en el duelo de Premier League que su equipo, el Liverpool, perdió contra el Arsenal este domingo.

Díaz estará de baja entre seis y ocho semanas y no volverá hasta después del Mundial de Catar, en el que su selección, Colombia, no participará al no haberse clasificado.

La buena noticia para el futbolista de Barrancas es que su lesión no requerirá que pase por el quirófano.