La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha traído consigo múltiples reacciones de muchos de los fanáticos del jugador en el mundo entero. En sí, que Lionel Messi haya pasado a formar parte de un equipo de Estados Unidos, cuando toda su carrera la había jugado en Europa, ha sido una noticia coyuntural que ha sido foco constante de la prensa y los aficionados.

Pues, dentro de las muchas historias que ya ha vivido el argentino en suelo norteamericano, hay una donde un colombiano fue el protagonista. Concretamente, Cristian Salamanca es noticia ahora mismo por su testimonio de cómo conoció a Lionel Messi y la dura consecuencia que esto le trajo. Aunque, por supuesto, tener cerca al argentino fue aún más importante.

El lugar de los hechos fue el Estadio DRV PNK, el cual acoge como local al Inter Miami de Lionel Messi. Por supuesto, son muchos los aficionados que quieren tener un contacto, así sea mínimo, con el ‘10′. Cientos de personas esperan en el lugar de llegada de los buses en el Estadio para poder tener la oportunidad de una foto, un autógrafo o una palabra de Messi. Sin embargo, con la seguridad que tiene el lugar, es realmente difícil que esto pueda ocurrir.

Pero este tema toma un rumbo inesperado cuando Cristian Salamanca contó la forma en que consiguió un autógrafo de Lionel Messi. En concreto, el colombiano concedió un diálogo al medio ‘La Nación’ de Argentina, donde habló del momento en que se acercó al jugador. Cabe aclarar que Cristian trabajaba como aseador en eventos deportivos para una empresa especializada en ese tema. Además, lleva cerca de año y medio en Miami.

El colombiano no había trabajado antes en el Estadio DRV PNK, y el pasado 2 de agosto, con el partido entre el Inter Miami y Orlando City, fue la primera vez. Según contó, su labor era lavar los baños en la zona donde llegaban los buses y en ese momento vio a Lionel Messi bajar de último en el bus que transportaba a los jugadores. Le gritó: “¡ey, campeón del mundo!”, Lionel volteó y Cristian inmediatamente se levantó la ropa de trabajo para mostrarle que debajo tenía la camiseta de la selección Argentina. Acto seguido, el colombiano le extendió un marcador para que el argentino le firmara la camiseta.

Luego de obtener el autógrafo, Cristian relató al medio mencionado que “vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”. Cabe aclarar que, se presupone, no hubo foto entre el colombiano y el jugador porque los trabajadores deben dejar sus celulares en un lugar específico antes de iniciar su turno. Ante esto, Christian debió pedir un teléfono prestado para llamar a su esposa, quien también trabajaba en el lugar, para que le recuperara sus cosas.

Las medidas de seguridad por parte del club para proteger a Messi son significativas, aunque Cristian tuvo la suerte de estar en el momento justo. En concreto, esta es la imagen, de la Nación, de Christian Salamanca con el autógrafo de Lionel en su camiseta: