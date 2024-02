Insólito: Un aficionado agredió a Lucas Ocampos en partido entre Rayo Vallecano y Sevilla

Lucas Ocampos, jugador argentino del Sevilla, criticó la acción de un aficionado del Rayo, que lo agredió al introducir un dedo en sus nalgas cuando iba a sacar de banda, y pidió que LaLiga "tome con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.

El Sevilla, con dos goles del marroquí Youssef En-Nesyri, se llevó el triunfo de Vallecas ante el Rayo (1-2).